El número de muertos por el tifón Kalmaegi en Filipinas ha ascendido a 40 y son cerca 400.000 desplazados. Foto: NY Times

Al menos 40 personas murieron después de que el tifón Kalmaegi, también conocido como Tino, provocara fuertes lluvias e inundaciones en el centro de Filipinas, que atrapó a personas en sus tejados y sumergió vehículos. A pesar de que la poderosa tormenta se ha debilitado desde que tocó tierra la madrugada del martes, aún azota al país con vientos sostenidos de 140 km/h y ráfagas de hasta 195 km/h.

Hasta ahora, 400.000 mil personas han sido evacuadas hacia las islas Visayas, según las autoridades filipinas. Pueblos enteros de la isla de Cebú quedaron anegados. En videos difundidos se puede ver como autos, camiones e incluso enormes contenedores de transporte son arrastrados por las aguas.

Las inundaciones en la ciudad de Cebú habían disminuido a finales del martes, pero todavía había cortes de electricidad en muchos lugares y los servicios de telecomunicaciones eran intermitentes. Se esperaba que el tifón abandonara Filipinas a finales del miércoles o principios del jueves.

La Cruz Roja Filipina señaló que los rescatistas caminan por las aguas de inundación hasta las rodillas en Cebú, usando botes para llegar a los residentes atrapados. En el municipio de Liloan, en las afueras del norte de la ciudad, las casas estaban sumergidas, con solo los techos y los pisos superiores visibles.

En las 24 horas previas a la llegada de Kalmaegi, la Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros, según los especialistas.

"La situación en Cebú no tiene precedentes", aseguró este martes la gobernadora provincial Pamela Baricuatro. "Esperábamos que los vientos fueran lo peligroso, pero (…) es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente", agregó. "Las aguas son devastadoras".

Cientos de personas continúan viviendo bajo carpas luego de que un terremoto de magnitud 6,9 estremeciera Cebú a finales de septiembre.

Filipinas enfrenta un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en zonas propensas a los desastres donde viven millones de personas en condición de pobreza.