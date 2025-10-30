HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Mundo

Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

Con capacidad de sumergirse más de 1.000 metros y portar ojivas nucleares de 2 megatones, el Poseidón representa un salto tecnológico en la guerra submarina y consolida la estrategia ofensiva de Rusia.

Rusia desafía a Estados Unidos con la creación de un nuevo dron submarino.
Rusia desafía a Estados Unidos con la creación de un nuevo dron submarino. | Composición LR

Rusia ha elevado el nivel de tensión con Estados Unidos al presentar el torpedo nuclear Poseidón, un arma que traslada el poder destructivo de la disuasión nuclear al fondo del mar. Este dron submarino, impulsado por un sistema de propulsión nuclear, puede operar a grandes profundidades y atacar sin previo aviso.

El desarrollo de Poseidon no solo representa un salto en la tecnología militar rusa, sino que introduce una amenaza sin precedentes: la posibilidad real de generar un tsunami radiactivo frente a costas enemigas. Con este anuncio, el Kremlin marca un nuevo punto de inflexión en la carrera armamentista global.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Al menos 132 muertos en Río de Janeiro tras fatal operativo policial en las favelas

lr.pe

¿Cuál es la principal ventaja del dron submarino Poseidón frente a otras armas nucleares?

El dron submarino Poseidón destaca por su capacidad de evasión y ataque sigiloso. Con un alcance superior a los 10.000 kilómetros, puede navegar durante días sin apoyo externo ni conexión satelital, gracias a un sistema interno de navegación autónoma.

Sus dimensiones —24 metros de largo y 2 metros de ancho— lo convierten en el torpedo más grande jamás fabricado. Su velocidad máxima de 70 nudos y su capacidad para sumergirse a profundidades inalcanzables para otros dispositivos lo hacen virtualmente indetectable.

El torpedo puede portar una ojiva nuclear de hasta dos megatones, diseñada para detonar cerca del litoral. Esto provocaría un tsunami radiactivo, capaz de destruir instalaciones militares o ciudades costeras, ampliando el rango de impacto más allá de la explosión.

Este torpedo puede estar días sin apoyo externo ni conexión.

Este torpedo puede estar días sin apoyo externo ni conexión.

PUEDES VER: Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

lr.pe

¿Qué objetivo tiene Rusia respecto a la creación de armas estratégicas?

El desarrollo del arma nuclear rusa Poseidón responde a la estrategia de Moscú de fortalecer su capacidad de respuesta en caso de un conflicto global. Se trata de un sistema de segundo ataque, que garantiza una represalia incluso tras un posible ataque nuclear enemigo.

Para su despliegue, Rusia cuenta con el submarino Belgorod, adaptado para transportar este tipo de armamento, y con el Khabarovsk, diseñado específicamente para el mismo fin. Ambos navíos integran la nueva línea de submarinos estratégicos rusos.

Junto al misil Burevestnik, el Poseidón forma parte del nuevo armamento presentado por Putin como respuesta al escudo antimisiles de Occidente. Expertos militares coinciden en que este torpedo no solo tiene una función ofensiva, sino también simbólica: mostrar el avance tecnológico de la tecnología militar rusa frente a sus rivales geopolíticos.

Notas relacionadas
Vladimir Putin desafía a Donald Trump y anuncia prueba de dron submarino con capacidad nuclear

Vladimir Putin desafía a Donald Trump y anuncia prueba de dron submarino con capacidad nuclear

LEER MÁS
Rusia acusa a Ucrania de “mendigar dinero” a la Unión Europea para financiar conflicto: “Lo harán por 2 o 3 años más”

Rusia acusa a Ucrania de “mendigar dinero” a la Unión Europea para financiar conflicto: “Lo harán por 2 o 3 años más”

LEER MÁS
Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025