Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

Rusia desafía a Estados Unidos con la creación de un nuevo dron submarino. | Composición LR

Rusia ha elevado el nivel de tensión con Estados Unidos al presentar el torpedo nuclear Poseidón, un arma que traslada el poder destructivo de la disuasión nuclear al fondo del mar. Este dron submarino, impulsado por un sistema de propulsión nuclear, puede operar a grandes profundidades y atacar sin previo aviso.

El desarrollo de Poseidon no solo representa un salto en la tecnología militar rusa, sino que introduce una amenaza sin precedentes: la posibilidad real de generar un tsunami radiactivo frente a costas enemigas. Con este anuncio, el Kremlin marca un nuevo punto de inflexión en la carrera armamentista global.

¿Cuál es la principal ventaja del dron submarino Poseidón frente a otras armas nucleares?

El dron submarino Poseidón destaca por su capacidad de evasión y ataque sigiloso. Con un alcance superior a los 10.000 kilómetros, puede navegar durante días sin apoyo externo ni conexión satelital, gracias a un sistema interno de navegación autónoma.

Sus dimensiones —24 metros de largo y 2 metros de ancho— lo convierten en el torpedo más grande jamás fabricado. Su velocidad máxima de 70 nudos y su capacidad para sumergirse a profundidades inalcanzables para otros dispositivos lo hacen virtualmente indetectable.

El torpedo puede portar una ojiva nuclear de hasta dos megatones, diseñada para detonar cerca del litoral. Esto provocaría un tsunami radiactivo, capaz de destruir instalaciones militares o ciudades costeras, ampliando el rango de impacto más allá de la explosión.

¿Qué objetivo tiene Rusia respecto a la creación de armas estratégicas?

El desarrollo del arma nuclear rusa Poseidón responde a la estrategia de Moscú de fortalecer su capacidad de respuesta en caso de un conflicto global. Se trata de un sistema de segundo ataque, que garantiza una represalia incluso tras un posible ataque nuclear enemigo.

Para su despliegue, Rusia cuenta con el submarino Belgorod, adaptado para transportar este tipo de armamento, y con el Khabarovsk, diseñado específicamente para el mismo fin. Ambos navíos integran la nueva línea de submarinos estratégicos rusos.

Junto al misil Burevestnik, el Poseidón forma parte del nuevo armamento presentado por Putin como respuesta al escudo antimisiles de Occidente. Expertos militares coinciden en que este torpedo no solo tiene una función ofensiva, sino también simbólica: mostrar el avance tecnológico de la tecnología militar rusa frente a sus rivales geopolíticos.