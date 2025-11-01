Esta familia real supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos gracias a su riqueza petrolera e inversiones

Según estimaciones de Forbes y Bloomberg, la fortuna de esa familia real supera los 1,3 billones de euros frente a Elon Musk y Bill Gates. | Composición LR

En el mundo de las grandes fortunas, los nombres de Elon Musk y Bill Gates suelen ocupar los primeros lugares. Sin embargo, existe una familia cuya riqueza eclipsa incluso la de estos dos titanes tecnológicos. Su patrimonio colectivo es inmenso y además está profundamente ligado a los recursos naturales más valiosos del mundo.

Según estimaciones de Forbes y Bloomberg, la fortuna de esa familia real supera los 1,3 billones de euros, es decir, cuatro veces la riqueza combinada de Musk y Gates. Esta cifra convierte a la monarquía en el linaje más acaudalado del mundo, con una influencia que trasciende la economía y alcanza el ámbito político y diplomático a nivel global.

¿Cuál es la familia real que supera 4 veces la fortuna de Musk y Gates juntos?

La Casa de Saud, que gobierna Arabia Saudita desde su fundación en 1932, es considerada la familia real más rica del mundo. Compuesta por más de 15.000 miembros, solo una élite cercana al poder concentra la mayor parte de la riqueza, disfruta de privilegios que abarcan desde propiedades multimillonarias hasta inversiones estratégicas en sectores clave.

A diferencia de las fortunas individuales de empresarios como Musk o Gates, la riqueza de los Al Saud es colectiva y hereditaria, construida sobre la base del control estatal del petróleo. Su poder económico permitió al reino posicionarse como un actor decisivo dentro de la OPEP, e influyó directamente en los precios del crudo y en la estabilidad energética mundial.

Esto es lo que vale la fortuna de la familia Al Saud

El patrimonio de la familia Al Saud, estimado en más de 1,3 billones de euros, proviene principalmente de la explotación de petróleo a través de la empresa estatal Saudi Aramco, una de las compañías más valiosas del mundo. Sin embargo, su riqueza no se limita al sector energético, pues también tiene otras inversiones.