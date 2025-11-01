Esta familia real supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos gracias a su riqueza petrolera e inversiones
Es considerada la familia real más rica del mundo. Compuesta por más de 15.000 miembros y con una gran fortuna que se hereda.
En el mundo de las grandes fortunas, los nombres de Elon Musk y Bill Gates suelen ocupar los primeros lugares. Sin embargo, existe una familia cuya riqueza eclipsa incluso la de estos dos titanes tecnológicos. Su patrimonio colectivo es inmenso y además está profundamente ligado a los recursos naturales más valiosos del mundo.
Según estimaciones de Forbes y Bloomberg, la fortuna de esa familia real supera los 1,3 billones de euros, es decir, cuatro veces la riqueza combinada de Musk y Gates. Esta cifra convierte a la monarquía en el linaje más acaudalado del mundo, con una influencia que trasciende la economía y alcanza el ámbito político y diplomático a nivel global.
¿Cuál es la familia real que supera 4 veces la fortuna de Musk y Gates juntos?
La Casa de Saud, que gobierna Arabia Saudita desde su fundación en 1932, es considerada la familia real más rica del mundo. Compuesta por más de 15.000 miembros, solo una élite cercana al poder concentra la mayor parte de la riqueza, disfruta de privilegios que abarcan desde propiedades multimillonarias hasta inversiones estratégicas en sectores clave.
A diferencia de las fortunas individuales de empresarios como Musk o Gates, la riqueza de los Al Saud es colectiva y hereditaria, construida sobre la base del control estatal del petróleo. Su poder económico permitió al reino posicionarse como un actor decisivo dentro de la OPEP, e influyó directamente en los precios del crudo y en la estabilidad energética mundial.
Esto es lo que vale la fortuna de la familia Al Saud
El patrimonio de la familia Al Saud, estimado en más de 1,3 billones de euros, proviene principalmente de la explotación de petróleo a través de la empresa estatal Saudi Aramco, una de las compañías más valiosas del mundo. Sin embargo, su riqueza no se limita al sector energético, pues también tiene otras inversiones.
- Petróleo: fuente principal de ingresos mediante Saudi Aramco, que genera cientos de miles de millones al año.
- Bienes raíces: propiedades de lujo y megaproyectos urbanos, como Neom, la ciudad futurista del país.
- Tecnología: inversiones en empresas globales y asociaciones con Silicon Valley.
- Turismo y entretenimiento: parte de su estrategia para reducir la dependencia del petróleo.