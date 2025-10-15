Un hombre orinó en el altar de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. | Captura

Un hombre orinó en el altar de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. | Captura

El pasado viernes 10 de octubre se registró un acto de profanación en la basílica de San Pedro, situada en el Vaticano, cuando un hombre orinó sobre una de las columnas cercanas al altar mayor.

El sujeto fue rápidamente intervenido por el personal de seguridad del recinto, sin embargo, no logró ser detenido antes de concretar la falta. El momento quedó registrado por una cámara.

TE RECOMENDAMOS REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

En la mañana del viernes 10 de octubre, se produjo un acto condenable en la basílica de San Pedro, en plena Ciudad del Vaticano. Según informó el diario italiano Il Tempo, un hombre logró acceder a la base del Altar de la Confesión, se bajó los pantalones y orinó sobre la mesa sagrada.

Uno de los guardias de seguridad intentó detenerlo por la espalda, mientras que otro agente se acercó rápidamente. Tras un breve forcejeo, el sujeto se vistió nuevamente y fue retirado por la fuerza del recinto religioso.

El momento dejó en absoluto silencio a los presentes. Muchos, visiblemente consternados, se persignaban en señal de respeto y desconcierto mientras la Gendarmería Vaticana controlaba la situación. En pocos minutos, el hombre fue reducido, detenido y trasladado fuera del templo para ser interrogado por las autoridades.

PUEDES VER: Papa León XIV visitará Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero como sumo pontífice

El Papa convoca un rito de purificación tras acto de profanación

Luego de este episodio protagonizado por un ciudadano que intentó orinar frente al altar de la Confesión, en la basílica de San Pedro, el Papa León XIV dispuso la realización de un "acto de reparación". De esta forma, el Pontífice, en señal de penitencia por lo ocurrido, consideró oportuno llevar a cabo esta ceremonia antes de autorizar la reanudación de las celebraciones litúrgicas sobre la tumba del apóstol Pedro.

El sujeto, que después se supo que es procedente de Kosovo, fue detenido por la Gendarmería Vaticana y puesto bajo custodia de las autoridades italianas. Hasta el momento, se desconocen las razones que lo llevaron a realizar tal acción, aunque no se descarta que se trate de una persona con posibles problemas de salud mental.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar

La basílica de San Pedro ya había sido escenario de episodios que causaron conmoción a lo largo de los años. Uno de los más recordados ocurrió el 21 de mayo de 1972, cuando Laszlo Toth, un geólogo húngaro que afirmaba ser Jesucristo, dañó gravemente la escultura de La Piedad, una de las obras maestras de Miguel Ángel.

Décadas después, en junio de 2023, un nuevo acto de protesta interrumpió la solemnidad del templo. Un hombre, completamente desnudo y con el mensaje "Salven a los niños de Ucrania" escrito en su espalda, subió al altar como gesto de denuncia por el sufrimiento causado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Más recientemente, en febrero de 2025, se reportó otro hecho que perturbó el desarrollo de una ceremonia religiosa. Según rememoró el medio 'Il Tempo', un ciudadano de nacionalidad rumana accedió a una zona sagrada del recinto y provocó la caída de varios candelabros dispuestos para una liturgia especial.