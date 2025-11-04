HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Detienen a exabogada del ejército de Israel tras filtrar video de abusos de soldados a un preso palestino

El Ministerio de Justicia de Israel acusó a Yifat Tomer-Yerushalmi de divulgar información clasificada tras difundir imágenes donde soldados torturan a un prisionero palestino en una cárcel militar del Néguev.

Tomer-Yerushalmi enfrenta cargos de divulgación de información clasificada y abuso de autoridad, mientras su defensa alega que actuó por motivos éticos ante violaciones de derechos humanos. Foto: FDI
Tomer-Yerushalmi enfrenta cargos de divulgación de información clasificada y abuso de autoridad, mientras su defensa alega que actuó por motivos éticos ante violaciones de derechos humanos. Foto: FDI

La exabogada general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Yifat Tomer-Yerushalmi, fue detenida tras ser acusada de filtrar un video que mostraba a soldados israelíes golpeando y torturando a un preso palestino en la cárcel militar de Sde Teiman, en el desierto del Néguev. La investigación penal señala que la exfiscal habría compartido el material con periodistas y funcionarios internacionales para denunciar los abusos cometidos durante la guerra en Gaza.

El Ministerio de Justicia confirmó que Tomer-Yerushalmi enfrenta cargos por divulgación de información clasificada, abuso de autoridad y fraude, aunque su defensa sostiene que actuó por motivos éticos ante las “graves violaciones a los derechos humanos” dentro de las instalaciones militares.

PUEDES VER: CPI advierte que atrocidades cometidas en Sudán por fuerzas paramilitares podrían ser crímenes de guerra

lr.pe

Cinco soldados israelíes enfrentan cargos por maltratos a un detenido palestino en la base de Sde Teiman

El video filtrado fue grabado en julio de 2024 dentro del centro de detención de Sde Teiman, donde se mantienen prisioneros palestinos acusados de colaborar con Hamás. En las imágenes se muestran a cinco soldados israelíes con escudos, lo que dificulta observar con claridad los hechos, pero sugieren posibles actos ilícitos contra el detenido. De acuerdo con la agencia AFP, le habrían causado graves lesiones, incluyendo costillas fracturadas, un pulmón perforado y una fisura anal.

Tras la difusión, la Policía Militar arrestó a los involucrados y presentó cargos por tortura, agresión agravada y abuso de poder. Un portavoz del ejército reconoció que “el comportamiento documentado viola los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel y será sancionado con todo el peso de la ley”.

PUEDES VER: Tifón Kalmegui deja 40 muertos y 400.000 desplazados en Filipinas tras fuertes inundaciones y vientos intensos

lr.pe

Diversos medios israelíes informaron que los acusados pertenecen a unidades de reserva movilizadas tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Organismos como B’Tselem y Human Rights Watch exigieron transparencia y señalaron que Sde Teiman se ha convertido en un “símbolo del trato inhumano hacía prisioneros palestinos”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó a Israel abrir sus centros de detención a observadores internacionales. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó que “la prohibición de la tortura es absoluta, incluso en tiempos de guerra”.

PUEDES VER: Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

lr.pe

Caso reaviva las denuncias por tortura contra palestinos

La detención de Tomer-Yerushalmi y la revelación del video desataron una crisis dentro del gobierno israelí. La oposición acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de “ocultar deliberadamente las violaciones a los derechos humanos” cometidas en prisiones militares.

Ben-Gvir calificó la filtración como un “acto de traición” y pidió endurecer las sanciones por divulgar información de seguridad. En contraste, legisladores del partido Meretz defendieron a la exfiscal, asegurando que “su acción fue un intento de evitar que Israel cruce las líneas del derecho internacional humanitario”.

Desde que inició la guerra en Gaza, organizaciones humanitarias han denunciado más de 800 detenciones arbitrarias y casos sistemáticos de violencia sexual, tortura y privación médica contra palestinos bajo custodia militar.

