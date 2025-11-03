Gustavo Petro sostuvo una reunión con el emir Tamim bin Hamad Al Thani en Doha, donde presentó los avances del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia, antes llamado Clan del Golfo. El presidente indicó que busca alcanzar la paz en el Caribe y mencionó la importancia de Catar como acompañante en procesos de diálogo con estructuras armadas ilegales.

El mandatario señaló que Colombia destacó el interés de empresarios cataríes en invertir en el país. Además, el Gobierno informó que esta jornada incluyó la inauguración de la Embajada de Colombia en Catar, que se suma a las sedes diplomáticas abiertas en Egipto y otras regiones con el fin de fortalecer la presencia internacional del país.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué propuesta hizo Petro respecto a Estados Unidos en la reunión con el emir de Catar?

Petro afirmó que le propuso al emir de Catar servir como mediador ante Estados Unidos para disminuir tensiones con Donald Trump. El jefe de Estado sostuvo que Colombia alcanza resultados en incautaciones de cocaína y calificó esa política como una referencia dentro de su mensaje en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. "Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

En la reunión, el mandatario también promovió iniciativas en los sectores comercial y energético, y reiteró la disposición de Colombia para contribuir a una salida pacífica a la crisis humanitaria en Gaza. Asimismo, sostuvo una reunión con empresarios que manifestaron interés en invertir en el país. Petro regresará a Colombia el martes 4 de noviembre de 2025, debido a que el 9 de noviembre inaugurará la cumbre Celac-Europa, que reunirá a líderes de América Latina y Europa.

¿Qué compromisos anunció Petro sobre la crisis humanitaria en Gaza y la participación de Colombia en su reconstrucción?

Petro anunció que Colombia aportará especialistas del Hospital Militar con experiencia en prótesis pediátricas para la reconstrucción de Gaza después de la guerra. El presidente indicó que esta labor contará con participación de las Fuerzas Militares y estará liderada por una gerente del Hospital Militar, con el objetivo de aportar capacidades técnicas acumuladas en la atención a víctimas.

El mandatario informó que cuatro sobrevivientes palestinos recibirán la Cruz de Boyacá como reconocimiento a su testimonio. También invitó a profesionales de la salud colombianos a unirse temporalmente a esta misión y contempló la posibilidad de recibir pacientes gazatíes en Colombia para su atención médica. Petro afirmó que la cooperación se realizará sin intención de imponer modelos ajenos y destacó el valor de fortalecer vínculos diplomáticos con países árabes dentro de su agenda exterior.