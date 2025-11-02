HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Terremoto de magnitud 6,3 sacude Afganistán y deja 4 muertos, aunque autoridades temen múltiples víctimas

El sismo se produjo a una profundidad de 28 kilómetros y se sintió en la ciudad de Khulm, perteneciente a la provincia de Balkh. Equipos de rescate trabajan para evaluar los daños y acceder a las áreas más impactadas.

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán cerca de Mazar-i-Sharif. Foto: composición LR/@Wish_Zalmai/X
Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán cerca de Mazar-i-Sharif. Foto: composición LR/@Wish_Zalmai/X

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán durante la madrugada del lunes, dejando al menos cuatro muertos y varios heridos, según confirmó el portavoz del gobernador de Balkh, Haji Zaid. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) localizó el epicentro a 28 kilómetros de profundidad, cerca de Mazar-i-Sharif, una de las ciudades más pobladas del país.

Las sacudidas comenzaron poco después de la medianoche, hora local, y se sintieron con fuerza en Kholm, Samangan y Kabul, donde cientos de personas abandonaron sus viviendas. Imágenes compartidas en redes sociales muestran escombros y daños estructurales en varios edificios, incluido el complejo de la Mezquita Azul, uno de los principales símbolos religiosos del norte afgano.

El sistema PAGER del USGS emitió una alerta naranja, lo que indica alta probabilidad de pérdidas humanas y económicas. El organismo advirtió que los daños podrían ser mayores en zonas rurales, donde las construcciones de adobe no soportan este tipo de movimientos.

Talibanes enfrentan críticas por la lenta respuesta al desastre

El Ministerio de Gestión de Desastres desplegó unidades de emergencia hacia las áreas afectadas, pero los cortes de electricidad y telecomunicaciones dificultan el acceso a aldeas aisladas. Las autoridades difundieron líneas telefónicas de emergencia, aunque muchas comunidades aseguran no haber recibido asistencia aún.

Los talibanes, que gobiernan Afganistán desde 2021, enfrentan crecientes críticas por su limitada capacidad logística. Organizaciones humanitarias, como la Media Luna Roja Afgana, advirtieron que el país carece de vehículos, maquinaria pesada y hospitales equipados para atender una catástrofe de este tipo.

El gobierno de facto ha solicitado apoyo técnico internacional, aunque el bloqueo de fondos extranjeros y las sanciones internacionales complican la llegada de ayuda. En 2023, un terremoto en Herat dejó más de 1.500 muertos y destruyó miles de viviendas, evidenciando las limitaciones del sistema de respuesta ante emergencias.

¿Por qué los terremotos son tan devastadores en Afganistán?

Afganistán se ubica sobre la intersección de las placas tectónicas euroasiática e india, una zona de intensa actividad sísmica conocida como la región del Hindu Kush. Desde 1900, el noreste del país ha registrado al menos 12 terremotos superiores a magnitud 7, según el Servicio Geológico Británico.

El impacto de cada sismo se amplifica por la vulnerabilidad estructural del país: muchas viviendas están hechas de adobe y carecen de cimientos resistentes. La falta de planificación urbana y los años de conflicto armado han debilitado la infraestructura, lo que aumenta el riesgo de colapsos, incluso en temblores moderados.

En las horas posteriores al sismo, se registraron cinco réplicas, la más intensa de magnitud 5,2, lo que obligó a miles de familias a permanecer a la intemperie. Los hospitales de Balkh y Mazar-i-Sharif habilitaron áreas de emergencia para atender a los heridos, mientras voluntarios locales reparten alimentos y mantas a los damnificados.

