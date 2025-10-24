HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Además de celebrarse totalmente en latín, la misa tridentina se realiza con el sacerdote de espaldas a los fieles y combina el uso de incienso con cantos gregorianos.

El papa León XIV asumió fue elegido líder de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025.
El papa León XIV asumió fue elegido líder de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025.

El papa León XIV reautorizó la celebración en el Vaticano de la misa "tradicionalista" en latín y con el sacerdote de espaldas, en un gesto por apaciguar las divergencias en la Iglesia católica tras la restricción impuesta por su predecesor Francisco.

Por primera vez desde 2021, la ceremonia llamada "tridentina" volverá a la basílica de San Pedro de manos del cardenal ultraconservador estadounidense Raymond Burke, uno de los más feroces opositores al fallecido pontífice argentino.

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

Conservadores aprecian esta antigua forma de misa

Los tradicionalistas aprecian esta antigua forma de misa que prevalecía antes de su modernización a finales de la década de 1960: celebrada en latín por un sacerdote que no oficia en dirección a los fieles, se caracteriza también por el uso del incienso y el canto gregoriano.

Pero a finales de 2021, Francisco la restringió bajo condiciones estrictas, preocupado por verla instrumentalizada para rechazar el legado del Concilio Vaticano II (1962-1965) que reformó y modernizó a la Iglesia.

A pesar de los titubeos en su aplicación, ese decreto papal, bautizado como "Traditionis Custodes", provocó la ira de una parte de los católicos apegados a esta liturgia, que denunciaron una marginación injustificada.

En este contexto, la luz verde de León XIV es una señal muy fuerte dirigida al sector conservador, explicó a AFP François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión.

"Quizás las tensiones dentro de la Iglesia católica son más fuertes de lo que se podía imaginar hace unos meses", añadió.

Papa León XIV bendice al Señor de los Milagros y envía mensaje a miles de fieles peruanos en la Plaza de San Pedro

Estrategia de equilibrio

Elegido pontífice el 8 de mayo, Robert Francis Prevost ha heredado una delicada misión de unificación de una institución profundamente dividida en cuestiones sociales, como la acogida de los migrantes o el lugar de la mujer.

En doce años de pontificado, su predecesor argentino irritó a los conservadores del Vaticano con sus decisiones, a veces consideradas políticas, especialmente dentro del episcopado estadounidense.

El cardenal Burke, que presidirá la misa del sábado, lo criticó abiertamente, hasta el punto de ser objeto de medidas disciplinarias.

Desde su elección, León XIV ha seguido la línea bergogliana con un marcado carácter social, a favor de los pobres, los inmigrantes y la ecología.

En septiembre, la acogida en el Vaticano de una peregrinación LGBT+ en el marco del Jubileo, el "Año Santo" de la Iglesia, reavivó las críticas sobre la "deriva ideológica" de la Santa Sede al verse banderas arcoíris bajo el oro de la basílica de San Pedro.

Papa León XIV recibe al Señor de los Milagros en el Vaticano: procesión llegó a Roma

Pero, al mismo tiempo, León XIV ha dado garantías a los círculos conservadores, como la elección del cardenal guineano Robert Sarah, que considera la inmigración como una amenaza para la identidad cristiana de Europa, como enviado especial para una peregrinación a Bretaña.

El regreso de la misa tridentina al Vaticano constituye "un gesto de apaciguamiento, es decir, que todo el mundo forma parte de la Iglesia: todas las categorías deben ser aceptadas y acogidas", señaló Martin Dumont, historiador y secretario general del Instituto de Investigación para el Estudio de las Religiones.

Sinónimo de su estrategia de unificación, el mensaje del papa parece claro: la misa tradicionalista tiene su lugar siempre que no ponga en tela de juicio el legado del Concilio Vaticano II.

Pero la frontera entre liturgia y política suele ser difusa. En una entrevista publicada en septiembre, el sumo pontífice reconoció que el tema era muy complicado y que, lamentablemente, formaba parte de un proceso de polarización.

"Algunos han utilizado la liturgia como pretexto para promover otros temas. Se ha convertido en una herramienta política, y eso es muy lamentable", dijo.

