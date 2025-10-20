Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026
Sin decirlo abiertamente, Donald Trump dejó entrever que Estados Unidos protegería a Taiwán ante una eventual invasión de China, destacando el poderío militar de su país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas de que China tenga intensiones de invadir Taiwán, y anunció que planea viajar al gigante asiático a principios del próximo año.
"Creo que todo irá bien con China. No quiere hacer eso", aseguró Donald Trump al ser preguntado sobre informes del Pentágono que afirman que Pekín está considerando el 2027 para esa invasión.
Trump afirma que EE.UU. tiene la potencia militar más fuerte del mundo
Donald Trump brindó estas declaraciones antes de un almuerzo de trabajo que sostuvo con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, realizado en la Casa Blanca.
Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Donald Trump dijo que China sabe que Estados Unidos es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo.
"Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi Jinping. Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos", sostuvo.
Trump desea un acuerdo comercial justo con China
El mandatario norteamericano celebrará la primera reunión con Xi Jinping de su segundo mandato cuando ambos líderes visiten Corea del Sur a finales de octubre para una cumbre Asia-Pacífico.
El político republicano aseguró que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial justo con China.
"Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi Jinping. Tenemos una gran relación," manifestó Donald Trump.