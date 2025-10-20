HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Mundo

Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026

Sin decirlo abiertamente, Donald Trump dejó entrever que Estados Unidos protegería a Taiwán ante una eventual invasión de China, destacando el poderío militar de su país.

Donald Trump confirmó que se reunirá con su homólogo chino el próximo año.
Donald Trump confirmó que se reunirá con su homólogo chino el próximo año. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas de que China tenga intensiones de invadir Taiwán, y anunció que planea viajar al gigante asiático a principios del próximo año.

"Creo que todo irá bien con China. No quiere hacer eso", aseguró Donald Trump al ser preguntado sobre informes del Pentágono que afirman que Pekín está considerando el 2027 para esa invasión.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump busca pactar con Xi Jinping un nuevo acuerdo comercial que una a Estados Unidos y China en 2026

lr.pe

Trump afirma que EE.UU. tiene la potencia militar más fuerte del mundo

Donald Trump brindó estas declaraciones antes de un almuerzo de trabajo que sostuvo con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, realizado en la Casa Blanca.

Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Donald Trump dijo que China sabe que Estados Unidos es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo.

"Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi Jinping. Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos", sostuvo.

PUEDES VER: Donald Trump asegura que "erradicará a Hamás" si incumple el acuerdo de tregua en Gaza con Israel

lr.pe

Trump desea un acuerdo comercial justo con China

El mandatario norteamericano celebrará la primera reunión con Xi Jinping de su segundo mandato cuando ambos líderes visiten Corea del Sur a finales de octubre para una cumbre Asia-Pacífico.

El político republicano aseguró que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial justo con China.

"Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi Jinping. Tenemos una gran relación," manifestó Donald Trump.

Notas relacionadas
Donald Trump busca pactar con Xi Jinping un nuevo acuerdo comercial que una a Estados Unidos y China en 2026

Donald Trump busca pactar con Xi Jinping un nuevo acuerdo comercial que una a Estados Unidos y China en 2026

LEER MÁS
Donald Trump asegura que "erradicará a Hamás" si incumple el acuerdo de tregua en Gaza con Israel

Donald Trump asegura que "erradicará a Hamás" si incumple el acuerdo de tregua en Gaza con Israel

LEER MÁS
Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

LEER MÁS
Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Mundo

Donald Trump busca pactar con Xi Jinping un nuevo acuerdo comercial que una a Estados Unidos y China en 2026

Donald Trump asegura que "erradicará a Hamás" si incumple el acuerdo de tregua en Gaza con Israel

Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025