Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026

Donald Trump confirmó que se reunirá con su homólogo chino el próximo año. | Foto: AFP

Donald Trump confirmó que se reunirá con su homólogo chino el próximo año. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas de que China tenga intensiones de invadir Taiwán, y anunció que planea viajar al gigante asiático a principios del próximo año.

"Creo que todo irá bien con China. No quiere hacer eso", aseguró Donald Trump al ser preguntado sobre informes del Pentágono que afirman que Pekín está considerando el 2027 para esa invasión.

TE RECOMENDAMOS DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump busca pactar con Xi Jinping un nuevo acuerdo comercial que una a Estados Unidos y China en 2026

Trump afirma que EE.UU. tiene la potencia militar más fuerte del mundo

Donald Trump brindó estas declaraciones antes de un almuerzo de trabajo que sostuvo con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, realizado en la Casa Blanca.

Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Donald Trump dijo que China sabe que Estados Unidos es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo.

"Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi Jinping. Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos", sostuvo.

Trump desea un acuerdo comercial justo con China

El mandatario norteamericano celebrará la primera reunión con Xi Jinping de su segundo mandato cuando ambos líderes visiten Corea del Sur a finales de octubre para una cumbre Asia-Pacífico.

El político republicano aseguró que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial justo con China.

"Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi Jinping. Tenemos una gran relación," manifestó Donald Trump.