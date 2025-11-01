La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), muestra un empate del 23% entre José Antonio Kast, de la derecha radical, y Jeannette Jara, de la izquierda. Evelyn Matthei, de la derecha moderada, alcanza un 13% en las preferencias de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre en Chile. Johannes Kaiser y Franco Parisi compiten por los puestos siguientes, con un aumento sostenido del apoyo a Kaiser en las últimas semanas.

El sondeo se realizó entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre, con 1.217 entrevistas en 100 comunas del país. Un 25% de los encuestados declaró estar muy interesado en política, un 30% algo interesado y un 45% poco o nada interesado. Además, un 85% aseguró que participará en los comicios, los primeros con inscripción automática y voto obligatorio.

El estudio se presentó un día después del debate presidencial de Canal 13, en el que los candidatos líderes evitaron posiciones arriesgadas, a diferencia del foro televisivo de septiembre, cuando Kast y Jara chocaron directamente en sus propuestas.

Diferencias entre la intención de voto general y los posibles resultados en segunda vuelta

En un escenario de segunda vuelta, la encuesta muestra resultados distintos a la intención de voto general: Kast obtiene 41% frente a 33% de Jara, mientras un 16% opta por votos nulos o en blanco y 11% no votaría. Frente a Matthei, Kast alcanza 33% y Matthei 29%. En un eventual enfrentamiento entre Jara y Matthei, la economista llega a 37% y Jara a 33% de preferencia en los votos.

La encuesta también consultó por la orientación política de los votantes. Un 28% se identifica con la derecha, 15% con la izquierda, 6% con la centroizquierda, 3% con el centro y 10% con independientes. Un 23% aún no sabe o no responde.

¿Cómo califican los encuestados el liderazgo, la gestión y la confiabilidad de los principales candidatos, según CEP?

Kast supera a Jara en liderazgo y en la gestión de orden público, crecimiento, empleo, delincuencia y narcotráfico, con 35% frente a 17%. Jara obtiene mejores resultados en cercanía con la ciudadanía y en la gestión de salud y educación, así como en la percepción de quién se preocupa más por los problemas de la gente.

En confiabilidad, Kast alcanza 23% y Jara 22%. La encuesta también incluyó la evaluación del presidente Gabriel Boric, cuya aprobación subió cinco puntos respecto a julio, alcanzando 28%, mientras que su rechazo disminuyó del 66% al 62%.