Un pastor de Colombia ha desatado una ola de reacciones en redes sociales luego de pedir a su congregación que lo apoye económicamente para comprar dos iPhone 17 Pro Max. El video se ha vuelto viral y ha generado tanto indignación como burlas entre los internautas.

En el clip, el líder religioso afirma que esta solicitud tiene un origen espiritual y asegura que fue Dios quien le ordenó adquirir los teléfonos, uno para él y otro para su esposa.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pastor asegura que la compra de los celulares es por pedido de Dios

Durante la congregación, el pastor colombiano, vestido con una camiseta amarilla y con un micrófono en mano, compartió con sus fieles lo que, según él, fue un mensaje divino recibido días atrás.

“Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén", señaló. Su mensaje fue recibido entre aplausos y vítores de “amén” por parte del público presente.

El video que registra la escena no muestra si efectivamente se entregó dinero durante el acto, ni permite identificar con certeza el lugar exacto donde fue grabado. Sin embargo, se estima que habría ocurrido en Cartagena.

PUEDES VER: Venezuela destruye dos campamentos de narcotraficantes colombianos en medio de tensiones en el Caribe

Acción de pastor genera debate en redes

El polémico video no tardó en volverse viral y rápidamente captó la atención en plataformas como X, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios lo compartieron, comentaron y generaron debate.

Muchos internautas expresaron su desacuerdo con la actitud del pastor, cuestionando la legitimidad de vincular la fe con fines materiales. Para ellos, resulta contradictorio que un líder espiritual invoque a Dios para justificar la compra de dispositivos costosos, lo que consideran una forma de promover el consumismo disfrazado de mandato divino.

PUEDES VER: El Pacto Histórico de Gustavo Petro elige a Iván Cepeda como candidato presidencial para las elecciones 2026 en Colombia

El moderno celular que pedía el pastor

La solicitud del pastor colombiano gira en torno al iPhone 17 Pro Max con capacidad de 2 terabytes, el modelo más sofisticado que Apple dio a conocer oficialmente en septiembre de 2025.

Este equipo cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, estructura fabricada en aleación de calidad aeroespacial, el nuevo chip A19 Pro y un sistema de triple cámara de nivel profesional, con sensores de 48 megapíxeles y soporte para grabación en resolución ProRes 8K.

Entre los elementos más llamativos del diseño destaca la inclusión del tono denominado Naranja Cósmico, así como una autonomía que, de acuerdo con la compañía, representa “la mejor batería en un iPhone hasta ahora”.