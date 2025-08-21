Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja un muerto y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Las autoridades reportan una fuerte explosión en inmediaciones de la base aérea de Cali Marco Fidel Suárez. Foto: Composición LR/X.

El atentado se produjo cerca de la base aérea de Cali Marco Fidel Suárez, donde supuestos delincuentes habrían dejado aparatos explosivos. Diversos videos que circulan en redes muestran daños materiales, como autos detonados y estructuras caídas. Las autoridades no han precisado cuantos heridos hay en la zona.

"En este momento la Alcaldía de Cali activa todos los organismos pertinentes para atender lo ocurrido. Al momento, Defensa Civil se activó con tres ambulancias y 6 aph (auxiliares de atención pre hospitalaria). La Unidad de Rescate con 5 voluntarios y funcionarios hacia el sitio", señaló la Alcaldía de Cali.

Petro sobre atentado en Cali: "el narcotráfico es terrorismo"

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la explosión ocurrida cerca de las inmediaciones de la base aérea en Cali. El mandatario colombiano señaló como responsable a Iván Mordisco, líder guerrillero, y aseguró que el terrorismo tiene como una de las expresiones el narcotráfico.

"El gobierno considera aquí y le pide al mundo.que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano", enfatizó Petro.

Asimismo, confirmó la muerte de dos civiles. Las autoridades de Cali aún se encuentran investigando los motivos detrás de esta explosión.