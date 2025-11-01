Los líderes de las 21 economías que integran la APEC concluyeron este sábado en Gyeongju, Corea del Sur, dos jornadas de deliberaciones bajo el lema “Construir un mañana sostenible: conectar, innovar, prosperar”. El encuentro estuvo marcado por los desafíos que plantea la inteligencia artificial y los cambios demográficos en la región.

La cumbre estuvo dominada por la breve presencia del presidente estadounidense Donald Trump y el protagonismo posterior de su homólogo chino, Xi Jinping, quien se presentó como un firme defensor del libre comercio tras acordar con Estados Unidos una tregua comercial de un año. Este acercamiento entre las dos mayores economías del mundo marcó un punto de inflexión en la dinámica de la reunión.

La atención mediática se centró en la posición de China dentro del foro, mientras Estados Unidos intentaba reafirmar su compromiso con la región pese a la salida anticipada de Trump hacia Washington.

Mandatarios aprobaron la “Declaración de Gyeongju”

Al término del encuentro, los mandatarios aprobaron la “Declaración de Gyeongju”, un documento que refuerza el compromiso de las economías del Asia-Pacífico con la expansión del comercio y la cooperación mutua. El foro, que representa el 60 % del PIB mundial y reúne al 40 % de la población global, logró ponerse de acuerdo sobre la necesidad de expandir el comercio.

“Por razones estructurales, la región de Asia-Pacífico se enfrenta a muchos problemas diferentes y, para mantener la prosperidad, necesitamos expandir el comercio”, afirmó el presidente surcoreano Lee Jae-myung. En conferencia de prensa, añadió: “Hemos acordado que debemos cooperar y consultarnos mutuamente, y sobre la base de dichos acuerdos hemos adoptado tres documentos”.

¿Qué temas abordaron los países durante la APEC?

Durante la primera jornada de la cumbre APEC 2025, celebrada el 31 de octubre, los temas prioritarios fueron la inteligencia artificial (IA), los cambios demográficos y la resiliencia de las cadenas de suministro, considerados esenciales para la estabilidad económica del bloque.

Según los comunicados oficiales, se discutió la necesidad de fortalecer la cooperación para garantizar un comercio más abierto, justo y sostenible, en consonancia con la visión de largo plazo de la APEC 2040. También se revisaron los avances en materia de conectividad y transición digital, con el objetivo de promover una integración económica más inclusiva.

En la segunda jornada, el 1 de noviembre, los mandatarios aprobaron la “Declaración de Gyeongju”, documento final que recoge los consensos alcanzados durante la cumbre. El texto reafirma el compromiso del foro con la expansión del comercio y la inversión, el impulso de la innovación tecnológica y la promoción del crecimiento verde e inclusivo.

Estados Unidos y China firmaron tregua arancelaria

En una reunión en la ciudad surcoreana de Busán y bajo el marco de la APEC, Trump y Xi Jinping acordaron una tregua comercial entre los Estados Unidos y China que busca desescalar la guerra arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo.

Según los términos anunciados por la administración estadounidense, el arancel promedio sobre las importaciones chinas se reducirá del 57 % al 47 %. Por su parte, China se comprometió a suspender durante un año sus controles más recientes sobre las exportaciones de tierras raras, un recurso clave para múltiples industrias.

Este acuerdo también incluye otros compromisos de carácter comercial y estratégico: China se comprometió a retomar compras sustanciales de productos agrícolas estadounidenses (como soja) y a colaborar con EE.UU. en materia de drogas sintéticas como el fentanilo, mientras Washington aceptó postergar nuevas restricciones a empresas chinas y eliminar ciertos aranceles adicionales.

Los ejes principales de la APEC en Corea del Sur

En primer lugar, la prioridad “Connect” busca reforzar la conectividad en múltiples dimensiones: comercio e inversión, infraestructura física, intercambios institucionales y relaciones 'persona a persona'. Se trata de articular mecanismos que permitan una mayor integración entre las economías del Asia-Pacífico y reducir la fragmentación de las cadenas de suministro.

El segundo pilar, “Innovate”, se enfoca en fortalecer la competitividad mediante la innovación digital, hacer frente a la transición tecnológica y fomentar la cooperación en áreas emergentes como la inteligencia artificial (IA). Esto incluye iniciativas para cerrar la brecha digital y apoyar que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) participen plenamente en la economía digital regional.

Por último, el eje “Prosper” apunta a lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo, abordando desafíos globales como la transición energética, la seguridad alimentaria y los cambios demográficos. Asimismo, contempla que sectores tradicionalmente vulnerables (mujeres, personas con discapacidad, PYMEs) tengan mayor participación y acceso a los beneficios del desarrollo económico regional.