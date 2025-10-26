Una de las ciudades más antiguas del mundo está en América Latina y fue nexo comercial entre costa, sierra y selva de su país

Se trata de la ciudad más antigua de América Latina desde antes de Cristo. | Composición LR

América Latina revela vestigios de civilizaciones milenarias que demuestran un desarrollo mucho más avanzado de lo que se creía. Los hallazgos arqueológicos en un pequeño país colocaron en el mapa a una ciudad que habría sido un punto clave para el comercio y la organización social de la región hace más de 3.000 años.

Cada descubrimiento en esta zona aporta datos valiosos para entender el pasado precolombino, pero también posiciona a la región como una de las cunas más antiguas de la civilización. Uno de los casos más sorprendentes es el de una ciudad que conectó la costa, la sierra y la selva mucho antes del auge de las grandes culturas andinas.

¿Cuál es la ciudad antigua de América Latina y nexo comercial entre costa, sierra y selva?

La ciudad de Peñico, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Lima, es considerada una de las más antiguas de América Latina, con más de 3.500 años de antigüedad. Construida entre 1800 y 1500 a.C., formó parte de una red de intercambio que articulaba distintos ecosistemas del actual territorio peruano.

Este asentamiento, situado en el valle de Supe, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, habría funcionado como un centro de comercio y administración que conectaba la costa del Pacífico, los Andes y la cuenca amazónica. Su descubrimiento refuerza la idea de que las civilizaciones andinas tuvieron una compleja organización económica y cultural desde tiempos muy tempranos.

Así fue el nexo entre las tres regiones en Peñico, Perú

La ubicación de Peñico fue clave para su desarrollo. Al estar en una terraza natural entre la costa y la sierra, los pobladores podían acceder fácilmente a productos marinos, agrícolas y de selva alta, lo que la convirtió en un punto estratégico para el intercambio de bienes y saberes.

Desde allí, se intercambiaban recursos como pescado seco, maíz, algodón, frutas tropicales, cerámica y objetos rituales. Este flujo constante de productos permitió que Peñico se consolidara como un centro integrador, donde confluyeron distintas culturas y prácticas ceremoniales, evidenciando un temprano nivel de cooperación regional.

¿Qué otros detalles se saben de Peñico?

Las investigaciones arqueológicas revelaron que Peñico fue un punto comercial, pero también un centro ceremonial y administrativo. Su arquitectura y objetos hallados muestran una notable complejidad urbana y cultural.