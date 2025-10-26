HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Mundo

Una de las ciudades más antiguas del mundo está en América Latina y fue nexo comercial entre costa, sierra y selva de su país

La antigua ciudad fue un punto clave para el comercio y la organización social de América Latina hace más de 3.000 años.

Se trata de la ciudad más antigua de América Latina desde antes de Cristo.
Se trata de la ciudad más antigua de América Latina desde antes de Cristo. | Composición LR

América Latina revela vestigios de civilizaciones milenarias que demuestran un desarrollo mucho más avanzado de lo que se creía. Los hallazgos arqueológicos en un pequeño país colocaron en el mapa a una ciudad que habría sido un punto clave para el comercio y la organización social de la región hace más de 3.000 años.

Cada descubrimiento en esta zona aporta datos valiosos para entender el pasado precolombino, pero también posiciona a la región como una de las cunas más antiguas de la civilización. Uno de los casos más sorprendentes es el de una ciudad que conectó la costa, la sierra y la selva mucho antes del auge de las grandes culturas andinas.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

lr.pe

¿Cuál es la ciudad antigua de América Latina y nexo comercial entre costa, sierra y selva?

La ciudad de Peñico, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Lima, es considerada una de las más antiguas de América Latina, con más de 3.500 años de antigüedad. Construida entre 1800 y 1500 a.C., formó parte de una red de intercambio que articulaba distintos ecosistemas del actual territorio peruano.

Este asentamiento, situado en el valle de Supe, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, habría funcionado como un centro de comercio y administración que conectaba la costa del Pacífico, los Andes y la cuenca amazónica. Su descubrimiento refuerza la idea de que las civilizaciones andinas tuvieron una compleja organización económica y cultural desde tiempos muy tempranos.

PUEDES VER: Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

lr.pe

Así fue el nexo entre las tres regiones en Peñico, Perú

La ubicación de Peñico fue clave para su desarrollo. Al estar en una terraza natural entre la costa y la sierra, los pobladores podían acceder fácilmente a productos marinos, agrícolas y de selva alta, lo que la convirtió en un punto estratégico para el intercambio de bienes y saberes.

Desde allí, se intercambiaban recursos como pescado seco, maíz, algodón, frutas tropicales, cerámica y objetos rituales. Este flujo constante de productos permitió que Peñico se consolidara como un centro integrador, donde confluyeron distintas culturas y prácticas ceremoniales, evidenciando un temprano nivel de cooperación regional.

PUEDES VER: Este país de América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo: posee oro, plata y cobre

lr.pe

¿Qué otros detalles se saben de Peñico?

Las investigaciones arqueológicas revelaron que Peñico fue un punto comercial, pero también un centro ceremonial y administrativo. Su arquitectura y objetos hallados muestran una notable complejidad urbana y cultural.

  • Arquitectura monumental: más de 18 estructuras, entre templos, plazas y residencias.
  • Salas ceremoniales decoradas: con relieves de pututus (trompetas de caracol marino).
  • Restos artísticos: figurillas humanas y animales de barro, esculturas y collares.
  • Organización social: evidencias de áreas residenciales y administrativas diferenciadas.
  • Valor histórico: posible continuidad cultural con la civilización de Caral.
Notas relacionadas
El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Este país de América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo: posee oro, plata y cobre

Este país de América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo: posee oro, plata y cobre

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS
Resultados Elecciones Argentina 2025: partido de Javier Milei arraza en comicios y logra mayoria en el Congreso

Resultados Elecciones Argentina 2025: partido de Javier Milei arraza en comicios y logra mayoria en el Congreso

LEER MÁS
El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS
Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025