Mundo

EE.UU. cumple un mes de cierre del gobierno y millones de personas quedarán sin ayuda alimentaria

El cierre del gobierno ha dejado a miles de empleados federales sin salario y amenaza con afectar a varios sectores, entre ellos el programa de asistencia alimentaria SNAP, del que dependen más de 42 millones de personas en Estados Unidos.

Ciudadana compra alimentos en banco de comida en Florida ante posible suspensión del programa SNAP.
Ciudadana compra alimentos en banco de comida en Florida ante posible suspensión del programa SNAP. | Foto: AFP

Estados Unidos alcanzará un hito simbólico esta medianoche: un mes de cierre del gobierno federal, lo que paralizará de facto un programa público de asistencia alimentaria del que dependen millones de personas en todo el país.

Tras más de cuatro semanas del 'shutdown', que ha dejado sin empleo a miles de empleados federales, interrumpido el tráfico aéreo y cerrado varios parques nacionales, los efectos del bloqueo comenzarán a extenderse a sectores más amplios.

Se suspendería pagos del programa de asistencia alimentaria debido a cierre del gobierno

Tom Emmer, congresista del Partido Republicano por Minnesota, aseguró en una entrevista con Fox News que la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos no había percibido el impacto del cierre del gobierno hasta esta semana.

"Gracias al presidente Donald Trump, que halló una forma de pagar a nuestras tropas este mes, el sufrimiento se ha postergado", dijo Emmer, aunque evitó mencionar al más de un millón de empleados federales que siguen sin recibir sus salarios.

"A partir de esta semana, las cosas comienzan a volverse muy reales", agregó el congresista.

Desde el 01 de noviembre de 2025, el gobierno federal suspenderá los pagos al programa de asistencia alimentaria SNAP, que apoya a más de 42 millones de estadounidenses, según cifras oficiales.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, declaró que el programa se estaba quedando sin fondos tras un mes de cierre del gobierno.

Más de 20 estados liderados por demócratas demandaron a la administración de Donald Trump para obligarla a usar fondos de emergencia y continuar financiando el SNAP. Se prevé que un juez federal se pronuncie al respecto el 31 de octubre.

Costos del seguro médico Obamacare subirán por cierre del gobierno

El 01 de noviembre, también se publicarán los nuevos costos del seguro médico para los más de 24 millones de personas cubiertas por el programa federal "Obamacare".

Debido a que los subsidios públicos para este programa expirarán a finales de 2025, es probable que sus costos se disparen, afirmó KFF, un centro de estudios especializado en salud.

De acuerdo a KFF, una persona que pagaba un costo promedio de 888 dólares en 2025 tendría que pagar 1.906 el año próximo, Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 4 millones de estadounidenses podrían perder toda su cobertura.

Republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo

El tema de estos subsidios es el núcleo del enfrentamiento en el Congreso entre republicanos y demócratas, que no logran ponerse de acuerdo para la aprobación de un nuevo presupuesto.

El partido de Donald Trump propone extender el presupuesto actual, manteniendo los mismos niveles de gasto, mientras que los demócratas exigen una extensión de los subsidios para el Obamacare.

En el Senado, aunque los republicanos tienen la mayoría, se necesitan varios votos demócratas para aprobar un presupuesto. Pero desde el 1 de octubre, ambas partes se han mantenido inflexibles y las negociaciones son prácticamente inexistentes.

La mayoría de las encuestas hasta el momento indican que los estadounidenses culpan principalmente al partido del presidente Donald Trump por este cierre del gobierno.

Un sondeo de opinión realizado por ABC y el Washington Post indica que el 45% de los consultados culpa a Donald Trump y a los legisladores republicanos por el estancamiento, en comparación con el 33% que responsabiliza a los demócratas.

Donald Trump califica de 'ridículo' el cierre del gobierno

Sin embargo, entre los republicanos existe la esperanza de que los próximos plazos para el SNAP y el Obamacare obliguen a suficientes senadores demócratas a ceder y, por lo tanto, poner fin a la crisis.

Mientras tanto, si bien los salarios militares se pagaron en octubre a pesar del cierre del gobierno, debido a una decisión de Donald Trump, no está claro si será posible hacer lo mismo en noviembre.

Los más de 1,3 millones de estadounidenses que sirven en las fuerzas armadas podrían sumarse entonces a los 1,4 millones de empleados federales cuyos salarios ya llevan un mes congelados.

Sin un cambio de postura por parte de los demócratas, la solución podría venir de la intervención de Donald Trump, quien hasta ahora se ha mantenido al margen de los debates.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos instó a los senadores republicanos a eliminar la norma que exige un umbral de 60 votos para aprobar un proyecto de ley de presupuesto, lo que obviaría la necesidad de los votos demócratas.

"Estamos en el poder, y si hiciéramos lo que debemos hacer, se pondría fin de inmediato a este ridículo cierre que está destruyendo el país", declaró el mandatario en su plataforma Truth Social.

Se prevé, no obstante, que esa iniciativa encuentre resistencia entre los propios líderes de la bancada republicana en el Senado,  muy apegados a la norma vigente.

ONU aprueba resolución contra embargo a Cuba, pero respaldo a La Habana cae tras presión de EE UU

EE.UU. advierte a China que defenderá con firmeza los intereses de Taiwán y sus aliados del Indo‑Pacífico

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo problemas para repostar su avión por sanciones de EE.UU.

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

