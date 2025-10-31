HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

FBI aseguró haber frustrado un posible "ataque terrorista" en Michigan durante celebraciones por Halloween en EE. UU.

Los arrestos se realizaron en Dearborn e Inkster en el estado de Michigan; agentes del FBI indican que los sospechosos tenían vínculos con extremismo extranjero.

El FBI detuvo a varios jóvenes en Michigan; no hay amenaza para la comunidad. Foto: AFP
El FBI anunció el viernes la detención de varias personas en Michigan, evitando lo que describieron como un posible ataque terrorista planeado para el fin de semana de Halloween. El director del FBI, Kash Patel, destacó la labor de las fuerzas del orden en la protección de la comunidad.

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Dearborn e Inkster, en el área metropolitana de Detroit. Las autoridades aseguraron que actualmente no existe ninguna amenaza para la población y que los arrestos forman parte de un caso con cargos federales, cuyos documentos judiciales permanecen sellados.

¿Qué dijo el director del FBI, Kash Patel, sobre el opertativo en Michigan durante Halloween?

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia había logrado frustrar un posible ataque terrorista en Michigan durante el fin de semana de Halloween. Según Patel, “Esta mañana el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que supuestamente estaban planeando un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”.

Patel también destacó la labor continua de las fuerzas del orden y la importancia de la seguridad de la población. En sus redes sociales agregó: “Pronto habrá más detalles. Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el mundo que velan por nuestra seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”, escribió en X.

¿Qué información se tiene sobre los sospechosos arrestados por el FBI?

Los detenidos son un grupo de jóvenes que, según funcionarios policiales, tienen vínculos con alguna forma de extremismo extranjero. No se ha especificado si se trata de ISIS, Al Qaeda u otra organización, pero se destacó que no representan un peligro inmediato para la población.

Hasta el momento, los cargos exactos permanecen bajo reserva y los documentos judiciales están sellados. El FBI aseguró que en los próximos días se ofrecerán más detalles sobre la identidad de los arrestados y la naturaleza de su plan.

