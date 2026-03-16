Partidos de la Champions League 2026, octavos de final: horario y canal para los juegos de vuelta
Este martes 17 y miércoles 18 de marzo se completan las llaves de octavos de final en esta Liga de Campeones 2025-26. Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich van por la clasificación.
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Los octavos de final de la Champions League terminan esta semana. Luego de varias goleadas en los juegos de ida, se vienen encuentros de vuelta que prometen muchas emociones. Uno de estos será el Manchester City - Real Madrid, duelo que los ciudadanos están obligados a ganar por más de tres tantos para revertir el marcador global.
El Barcelona - Newcastle, en tanto, enfrentará a dos clubes con las mismas chances de clasificar luego de haber empatado en el primer cotejo. Los azulgranas tendrán la ventaja de ser locales, pero las urracas buscarán dar el golpe.
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Partidos de la Champions League 2025-26: octavos de final (vuelta)
Martes 17 de marzo
- Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt
- Hora: 12.45 p. m.
- Estadio: José Alvalade
- Arsenal vs Bayer Leverkusen
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Emirates Stadium
- Chelsea vs PSG
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Stamford Bridge
- Manchester City vs Real Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Etihad Stadium.
Miércoles 18 de marzo
- Barcelona vs Newcastle
- Hora: 12.45 p. m.
- Estadio: Camp Nou
- Bayern Múnich vs Atalanta
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Allianz Arena
- Liverpool vs Galatasaray
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Anfield
- Tottenham vs Atlético de Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Tottenham Hotspur Stadium.
Programación de la vuelta por los octavos de final, según el horario español. Foto: UEFA Champions League
¿En qué canales ver los partidos de la Champions League?
La transmisión por TV de estos partidos de vuelta por los octavos de final de la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN (en Argentina también irá vía Fox Sports). Para México y Estados Unidos, diferentes servicios de streaming tienen los derechos.
Canales de transmisión de los partidos de vuelta por octavos de final. Foto: Puntaje Ideal/X
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Resultados de los partidos de ida en la Champions League
De las ocho llaves en esta instancia, solo dos están empatadas en el global tras lo ocurrido en el primer cruce.
- Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa
- Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
- PSG 5-2 Chelsea
- Real Madrid 3-0 Manchester City
- Newcastle 1-1 Barcelona
- Atalanta 1-6 Bayern Múnich
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham.