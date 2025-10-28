HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fuerza Armada de Venezuela asegura que neutralizó aeronave que violó su espacio aéreo

Las autoridades venezolanas informaron que la aeronave quedó inmovilizada y bajo custodia de la FANB para investigaciones sobre su origen y propósito.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptó una aeronave irregular en el estado Apure. Foto: captura Canala Patria
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptó una aeronave irregular en el estado Apure. Foto: captura Canala Patria

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó e inutilizó una avioneta Cessna 310, siglas XBRED, que ingresó al territorio venezolano sin autorización y con el transpondedor apagado, informó el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.

A través de su cuenta en Instagram, el jefe militar explicó que la aeronave, procedente de las islas del Caribe, volaba sin plan de vuelo ni comunicaciones activas, por lo que fue detectada por los radares de defensa aérea y declarada “blanco de interés”. De inmediato, unidades aéreas de la FANB iniciaron el protocolo de interceptación.

El aparato aterrizó en una pista no autorizada del municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, fronterizo con Colombia, donde fue inmovilizado e inutilizado por las fuerzas militares venezolanas. Según Hernández Lárez, la aeronave estaría vinculada al narcotráfico, sumándose a las 21 “narcoaeronaves” neutralizadas en lo que va del año.

La Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Mérida calificó la operación como un “golpe estratégico” contra las redes del narcotráfico internacional.

Este nuevo operativo ocurre pocos días después de que la FANB destruyera tres aeronaves ilegales en los municipios Rómulo Gallegos y Autana, en el marco del plan de vigilancia y defensa del espacio aéreo venezolano. Las autoridades no informaron si hubo detenidos o fallecidos durante la reciente operación en Apure.

