Resultados Triple Gordo de HOY, 26 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 168 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Este domingo 26 de octubre se dan a conocer en Venezuela los resultados más recientes del Triple Gordo. Consulta las combinaciones premiadas del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal, los sorteos emblemáticos de esta lotería nacional de larga tradición.

El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV
El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV

Los resultados oficiales del Triple Gordo se publican este domingo 26 de octubre en Venezuela. Al adquirir un billete, se ingresa de forma automática a los sorteos del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal. Para reclamar el premio, los ganadores deben cumplir con los procedimientos y condiciones fijados por la Lotería de Venezuela.

Resultados Triple Gordo hoy, 26 de octubre: números ganadores del sorteo

  • Par Millonario:
  • Triple A: -
  • Triple B: -
  • Triple Terminal:
  • A: -
  • B: -
  • C: -
  • Súper Dupleta:
  • Triple 1: -
  • Triple 2: -
  • Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 167 del Triple Gordo, realizado el 19 de octubre, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

  • Par Millonario: Triple A: 504, Triple B: 739
  • Triple Terminal: A: 19, B: 88, C: 43
  • Súper Dupleta: Triple 1: 465, Triple 2: 352, Triple 3: 362.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

  1. Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
  2. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
  3. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
  4. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
  5. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
  6. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.

