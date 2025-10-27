HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Kino Táchira de HOY, 27 de octubre 2025: resultados del sorteo 113, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Conoce los resultados ganadores del sorteo 113 del Kino Táchira, celebrado el lunes 27 de octubre, y comprueba si tu ticket contiene la combinación de 15 números premiada a nivel nacional en Venezuela.

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 27 de octubre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira
Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 27 de octubre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira

El lunes 27 de octubre se lleva a cabo en Venezuela el sorteo 113 del Kino Táchira, brindando a los jugadores una nueva oportunidad de ganar premios importantes. Con un cartón de 15 números por apenas 500 bolívares, es posible ver la transmisión en vivo por YouTube, y en este espacio encontrarás los resultados completos.

PUEDES VER: Resultados Triple Gordo de HOY, 26 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 168 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

lr.pe

Resultados Kino Táchira del 27 de octubre: números del sorteo 113

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 113 del Kino Táchira hoy:

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
  • Números ganadores: -

PUEDES VER: Resultados Kingo Táchira de HOY, 26 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 147 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

lr.pe

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 20 de octubre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

  • Números ganadores: 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.

Notas relacionadas
Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Resultados Kino Táchira de HOY, 6 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 110 y premio mayor de la lotería en Venezuela

Resultados Kino Táchira de HOY, 6 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 110 y premio mayor de la lotería en Venezuela

LEER MÁS
Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

LEER MÁS
Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

LEER MÁS
¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

LEER MÁS
¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Datos LR

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025