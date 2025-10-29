Presidente electo de Bolivia sobre Nicolás Maduro: "No representa valores de democracia y libertad"

Rodrigo Paz arremetió contra Nicolás Maduro en su cuenta de X. | Foto: AFP

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que Nicolás Maduro no representa los valores de "democracia y libertad", tras las críticas del mandatario venezolano por rechazar su presencia y la de los líderes de Cuba y Nicaragua en su posesión.

Rodrigo Paz, quien asume funciones el próximo 8 de noviembre de 2025, anunció que no desea que los 3 mandatarios estén ese día porque "no los considera democráticos".

Bolivia da la espalda a Venezuela, Cuba y Nicaragua

El futuro gobierno marcará un cambio radical con respecto a la izquierda que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años, primero con Evo Morales y después con Luis Arce.

Bajo ambas administraciones, Bolivia formó parte del eje conformado por Venezuela, Cuba y Nicaragua, y le dio la espalda a Estados Unidos.

Recientemente, Nicolás Maduro calificó como un acto de "traición" la determinación de Rodrigo Paz y dijo que las tres naciones recibieron una "agresión descarada e injustificada".

Rodrigo Paz quiere restablecer relaciones diplomáticas con EE.UU.

En su cuenta oficial de X, Rodrigo Paz manifestó que espera construir un mejor país, sin odios, sin división y sin persecución, y que lo hará en democracia y la libertad.

"Bolivia representa esos valores. Usted señor Nicolás Maduro, representa todo lo contrario", escribió el futuro presidente altiplánico en sus redes sociales.

En otro mensaje, Rodrigo Paz también recordó que cuando él vivió exiliado en Venezuela, en la década de 1970, recibió el amparo de ese pueblo, por lo que estará eternamente agradecido.

Esta semana, Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2008 por Evo Morales, y abrir su nación a la ayuda de organismos internacionales financieros.