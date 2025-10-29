HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Presidente electo de Bolivia sobre Nicolás Maduro: "No representa valores de democracia y libertad"

Rodrigo Paz, quien asumirá la presidencia de Bolivia tras ganar las elecciones, busca marcar distancia con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, luego de más 20 años de gobiernos de izquierda.

Rodrigo Paz arremetió contra Nicolás Maduro en su cuenta de X.
Rodrigo Paz arremetió contra Nicolás Maduro en su cuenta de X. | Foto: AFP

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que Nicolás Maduro no representa los valores de "democracia y libertad", tras las críticas del mandatario venezolano por rechazar su presencia y la de los líderes de Cuba y Nicaragua en su posesión.

Rodrigo Paz, quien asume funciones el próximo 8 de noviembre de 2025, anunció que no desea que los 3 mandatarios estén ese día porque "no los considera democráticos".

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, viaja a EE.UU. a reparar relaciones y buscar ayuda financiera

lr.pe

Bolivia da la espalda a Venezuela, Cuba y Nicaragua

El futuro gobierno marcará un cambio radical con respecto a la izquierda que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años, primero con Evo Morales y después con Luis Arce.

Bajo ambas administraciones, Bolivia formó parte del eje conformado por Venezuela, Cuba y Nicaragua, y le dio la espalda a Estados Unidos.

Recientemente, Nicolás Maduro calificó como un acto de "traición" la determinación de Rodrigo Paz y dijo que las tres naciones recibieron una "agresión descarada e injustificada".

PUEDES VER: Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

lr.pe

Rodrigo Paz quiere restablecer relaciones diplomáticas con EE.UU.

En su cuenta oficial de X, Rodrigo Paz manifestó que espera construir un mejor país, sin odios, sin división y sin persecución, y que lo hará en democracia y la libertad.

"Bolivia representa esos valores. Usted señor Nicolás Maduro, representa todo lo contrario", escribió el futuro presidente altiplánico en sus redes sociales.

En otro mensaje, Rodrigo Paz también recordó que cuando él vivió exiliado en Venezuela, en la década de 1970, recibió el amparo de ese pueblo, por lo que estará eternamente agradecido.

Esta semana, Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2008 por Evo Morales, y abrir su nación a la ayuda de organismos internacionales financieros.

Notas relacionadas
"No contesta llamadas": electo vicepresidente de Rodrigo Paz le pide no "emborracharse de poder" tras victoria electoral

"No contesta llamadas": electo vicepresidente de Rodrigo Paz le pide no "emborracharse de poder" tras victoria electoral

LEER MÁS
Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, viaja a EE.UU. a reparar relaciones y buscar ayuda financiera

Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, viaja a EE.UU. a reparar relaciones y buscar ayuda financiera

LEER MÁS
Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Mundo

Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

Chile: Jara tilda de 'imaginaria' la propuesta de Kast de expulsar a inmigrantes en avión pagado por ellos mismos

"No contesta llamadas": electo vicepresidente de Rodrigo Paz le pide no "emborracharse de poder" tras victoria electoral

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025