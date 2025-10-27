HOYSuscripcion LR Focus

Venezuela acusa a Estados Unidos de planear un ataque falso para culpar al gobierno de Maduro

El régimen de Nicolás Maduro aseguró que desmanteló una 'célula criminal' vinculada a la CIA que planeaba atacar un buque estadounidense ubicado en Trinidad y Tobago.

La CIA buscó culpar al régimen de Maduro, según autoridades venezolanas.
La CIA buscó culpar al régimen de Maduro, según autoridades venezolanas.

Venezuela denunció este lunes a través de su canciller Yván Gil que desmanteló una 'célula criminal' perteneciente a la CIA, argumentando que buscaba atacar el buque estadounidense USS Gravely (ubicado en Puerto España para ejercicios militares) y culpar al régimen de Nicolás Maduro. Dicha medida se da después de que Trump aprobara operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

En los últimos días, el USS Gravely llegó a Puerto España —cerca de las costas de Venezuela— y permanecerá hasta el 30 de octubre en dicho lugar para realizar ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses. Ante esto, el régimen venezolano calificó el accionar norteamericano como 'una provocación', teniendo en cuenta que fue a pocos kilómetros de sus mares, e insistió que estas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro.

Venezuela anuncia el arresto de "mercenarios" vinculados con la CIA

En medio de los ejercicios militares que realiza Estados Unidos en el mar del Caribe, intensificados ahora en Trinidad y Tobago, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció que capturó a 'mercenarios' acusados de 'un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago', acción que habría podido generar un enfrentamiento militar completo.

Según información de medios internacionales, en estas operaciones murieron dos trinitenses; sin embargo, las autoridades aún no han podido confirmarlo. Además, existen denuncias de familiares de los presuntos decesos exigiendo esclarecer los hechos, mientras que la información oficial sigue siendo escasa y sin desmentidos formales.

"El pueblo está firmemente unido", asegura Nicolás Maduro

El jueves pasado, en una conferencia brindada en el Congreso Nacional de Cocineros de la Patria, Nicolás Maduro aseguró que las acciones de Estados Unidos responden a una "guerra psicológica" y que busca "atemorizar, dividir y desmoralizar al pueblo". Sus declaraciones, transmitidas a través del canal estatal VTV, también sirvieron para calificar la política exterior del país norteamericano como "burda y grosera".

Ante las acciones de Estados Unidos, Maduro señaló que entregó una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que denuncia "ejecuciones extrajudiciales contra civiles por parte de Estados Unidos" y solicita al organismo que determine el "carácter ilegal" de dichas acciones.

