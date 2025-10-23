HOYSuscripcion LR Focus

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 23 de octubre: fecha de pago de pensionados IVSS y cuáles son los montos con aumento vía Patria

El Sistema Patria informó que el Bono de Guerra de octubre 2025 experimentó un aumento. Dicho subsidio se ajusta cada mes, dado que su monto está atado al tipo de cambio oficial establecido por el BCV.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

La distribución del Bono de Guerra de octubre 2025 ya está en curso. A partir del miércoles 22, los pensionados del IVSS y de Amor Mayor tienen disponible el pago correspondiente, por un total de 9.950 bolívares. Los otros grupos de beneficiarios, en cambio, recibieron su depósito con anterioridad, el miércoles 15 y el sábado 18 de ese mes.

Aquí te detallamos lo esencial sobre este apoyo en Venezuela: cantidades vigentes, fechas de pago y cómo reclamarlo paso a paso.

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de octubre de 2025 ya comenzó a entregarse. Como en ocasiones anteriores, el subsidio cubre los tres grupos poblacionales establecidos por el gobierno, siguiendo el calendario oficial. A continuación, te indicamos el proceso para recibir este pago:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: miércoles 15 de octubre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: sábado 18 de octubre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: miércoles 22 de octubre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un ajuste al alza en los montos del Bono de Guerra Económica, que se distribuye a través del Sistema Patria. La mejora alcanza a los tres grupos de beneficiarios tradicionales, en línea con el sistema de actualización vigente. A continuación, presentamos las cifras actualizadas para octubre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 23.880 bolívares o 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibieron 22.288 bolívares (más 2.786 bolívares de bonificación) o 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibieron 9.950 bolívares o 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

