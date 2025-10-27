Camerún reelige por octava vez consecutiva a su presidente de 92 años en el poder desde 1982

Camerún registró un hecho histórico este domingo con la octava elección de Paul Biya, presidente de 92 años que permanece en el poder desde 1982. El Consejo Constitucional de dicho país ratificó su victoria tras publicar los resultados oficiales de las elecciones este lunes. Con un 53,7% de los votos, venció al opositor Issa Tchiroma Bakary que obtuvo el 35,19% de las preferencias, precisó la institución encargada de supervisar las votaciones en el país.

Sin embargo, desde la oposición en Camerún, consideran que la victoria de Biya, el jefe de Estado en activo más longevo del mundo, responde a un sistema que sus detractores consideran amañado. Este domingo en Duala, ciudad del país, murieron cuatro personas en movilizaciones contra el gobernante de 92 años, cuyos detractores acusan a su gobierno de reprimirlos con "munición real", según informó la agencia AFP.

El segundo jefe de Camerún desde su independencia de Francia

Paul Biya, cuyo gobierno ha estado marcado por la represión opositora, ha sobrevivido a múltiples crisis, incluyendo la económica y un conflicto separatista. Desde la independencia de Camerún de Francia en 1960, Biya es el segundo presidente, y también tuvo que afrontar el conflicto separatista que, a partir de 2016, involucró a las dos regiones anglófonas del país.

Con casi 43 años al mando de Camerún, Biya es uno de los hombres más ricos del país y, a pesar de competir contra once rivales en los comicios, logró llevarse una victoria alargando su estadía en la presidencia. Sin embargo, por más meritorio que parezca su extensión gobernando, el récord mundial lo ostenta Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinea Ecuatorial, quien lleva más de 46 años en el poder.

País petrolero, pero inmerso en crisis

Camerún es considerado un país top respecto a la producción de petróleo; sin embargo, y a pesar de tener un crecimiento económico moderado, los jóvenes del país afirman que los beneficios no han trascendido más allá de las élites. Un informe del Banco Mundial resaltó que la tasa de desempleo se sitúa en el 3,5%, pero que el 57% de la población activa de entre 18 y 35 años trabaja en empleos informales.

Críticos han acusado a Paul Biya de llevar a Camerún a prolongados periodos donde se ha combinado crisis y conflicto. En los últimos años, el país ha sufrido ataques por parte de militantes de Boko Haram en el norte y una insurgencia secesionista en las regiones anglófonas del noroeste y suroeste del país.