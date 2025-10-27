"Hoy pasamos el punto bisagra": Javier Milei y la promesa de hacer grande nuevamente a Argentina

Pasadas las 10:30 p. m., el presidente argentino Javier Milei subió al escenario para pronunciar su discurso triunfalista frente a miles de sus seguidores de La Libertad Avanza, tras la sorpresiva victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Argentina. Al valorar el nuevo sistema de votación —la Boleta Única de Papel (BUP)—, el mandatario hizo alusión a un sistema democrático transparente y agradeció a todos los argentinos que lo apoyan en el camino de "hacer grande al país nuevamente".

"Hoy pasamos el punto bisagra; hoy comienza la construcción de la Argentina grande", señaló Milei, cuyo partido, La Libertad Avanza, se situó a la cabeza en la mayoría de las provincias (con un 42%) por delante de los peronistas, que obtuvieron alrededor de un 24,5%, según el conteo del 92% de los votos escrutados esta mañana.

¿Un cambio de rumbo en Argentina?

En sus declaraciones, Javier Milei no pudo evitar destacar el rol del nuevo Congreso. A partir del 10 de diciembre, su partido, La Libertad Avanza, contará con 101 diputados (un aumento significativo frente a los 37 anteriores) y con 20 senadores, lo que representa un claro compromiso por parte de Milei para mejorar las condiciones en el país. "Estamos comprometidos en hacer el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral", aseguró el mandatario argentino, quien también prometió un mejor futuro para sus ciudadanos.

Milei, frente a miles de sus fanáticos, aseguró que van a defender las reformas ya realizadas por su Gobierno e impulsar las restantes para lograr el futuro que tanto busca para Argentina. "Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo, para lograr los cambios que Argentina pide a gritos hace ya tantos años".

El dólar en Argentina se desploma tras triunfo electoral de Milei

El dólar sintió un fuerte impacto en Argentina inmediatamente después de la gran victoria del presidente Javier Milei en las elecciones. La moneda estadounidense abrió este lunes con una notable caída de precio frente al peso argentino, al abaratarse un 9,5% en solo media hora de operaciones. Esta reacción revirtió la tensión financiera de las últimas semanas, caracterizada por la escasez de dólares.

Esta corrección fue drástica: la cotización oficial del dólar en el Banco Nación pasó de los $1.515 pesos (del cierre del viernes) a $1.370 pesos. El triunfo de Milei, con un 40,7% de los votos, calmó el miedo de los mercados a una fuerte subida del dólar y a una crisis económica mayor, demostrando que el respaldo político al presidente fue un factor determinante para la estabilidad financiera inmediata del país.