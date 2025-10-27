HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

"Hoy pasamos el punto bisagra": Javier Milei y la promesa de hacer grande nuevamente a Argentina

En unas elecciones históricas, Javier Milei, animado por una victoria sorpresiva, habló ante su público en la sede central de La Libertad Avanza, acto que él mismo catalogó como la "muerte del peronismo".

Con el resultado electoral, Milei contará con mayor apoyo en el Congreso.
Con el resultado electoral, Milei contará con mayor apoyo en el Congreso. | AFP

Pasadas las 10:30 p. m., el presidente argentino Javier Milei subió al escenario para pronunciar su discurso triunfalista frente a miles de sus seguidores de La Libertad Avanza, tras la sorpresiva victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Argentina. Al valorar el nuevo sistema de votación —la Boleta Única de Papel (BUP)—, el mandatario hizo alusión a un sistema democrático transparente y agradeció a todos los argentinos que lo apoyan en el camino de "hacer grande al país nuevamente".

"Hoy pasamos el punto bisagra; hoy comienza la construcción de la Argentina grande", señaló Milei, cuyo partido, La Libertad Avanza, se situó a la cabeza en la mayoría de las provincias (con un 42%) por delante de los peronistas, que obtuvieron alrededor de un 24,5%, según el conteo del 92% de los votos escrutados esta mañana.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Uruguay abre paso al derecho a una ‘muerte digna’ en América Latina

lr.pe

¿Un cambio de rumbo en Argentina?

En sus declaraciones, Javier Milei no pudo evitar destacar el rol del nuevo Congreso. A partir del 10 de diciembre, su partido, La Libertad Avanza, contará con 101 diputados (un aumento significativo frente a los 37 anteriores) y con 20 senadores, lo que representa un claro compromiso por parte de Milei para mejorar las condiciones en el país. "Estamos comprometidos en hacer el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral", aseguró el mandatario argentino, quien también prometió un mejor futuro para sus ciudadanos.

Milei, frente a miles de sus fanáticos, aseguró que van a defender las reformas ya realizadas por su Gobierno e impulsar las restantes para lograr el futuro que tanto busca para Argentina. "Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo, para lograr los cambios que Argentina pide a gritos hace ya tantos años".

PUEDES VER: El Pacto Histórico de Gustavo Petro elige a Iván Cepeda como candidato presidencial para las elecciones 2026 en Colombia

lr.pe

El dólar en Argentina se desploma tras triunfo electoral de Milei

El dólar sintió un fuerte impacto en Argentina inmediatamente después de la gran victoria del presidente Javier Milei en las elecciones. La moneda estadounidense abrió este lunes con una notable caída de precio frente al peso argentino, al abaratarse un 9,5% en solo media hora de operaciones. Esta reacción revirtió la tensión financiera de las últimas semanas, caracterizada por la escasez de dólares.

Esta corrección fue drástica: la cotización oficial del dólar en el Banco Nación pasó de los $1.515 pesos (del cierre del viernes) a $1.370 pesos. El triunfo de Milei, con un 40,7% de los votos, calmó el miedo de los mercados a una fuerte subida del dólar y a una crisis económica mayor, demostrando que el respaldo político al presidente fue un factor determinante para la estabilidad financiera inmediata del país.

Notas relacionadas
Resultados Elecciones Argentina 2025: partido de Javier Milei arraza en comicios y logra mayoria en el Congreso

Resultados Elecciones Argentina 2025: partido de Javier Milei arraza en comicios y logra mayoria en el Congreso

LEER MÁS
Resultados en vivo: La Libertad Avanza lidera elecciones legislativas 2025 en Argentina

Resultados en vivo: La Libertad Avanza lidera elecciones legislativas 2025 en Argentina

LEER MÁS
¿Qué dicen las encuestas y boca de urna en Buenos Aires y el interior para las elecciones legislativas 2025?

¿Qué dicen las encuestas y boca de urna en Buenos Aires y el interior para las elecciones legislativas 2025?

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025