Milei puede perder todo en las elecciones legislativas: consolida su poder o debe empezar a negociar

Javier Milei podría consolidar su poder político en Argentina o perder toda su influencia en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. Más que una votación intermedia, estos comicios se han convertido en un “ganar o morir”, es decir, una evaluación popular sobre su programa de reformas, su estilo de liderazgo y la viabilidad de su proyecto liberal en una sociedad cansada por la crisis económica y el ajuste, tras la sonada derrota en la provincia de Buenos Aires contra el peronismo.

Según una reciente encuesta del diario EL PAÍS, La Libertad Avanza, el partido oficialista, lidera los sondeos por pocos puntos, con un 36,7% de los votos ante el 34,8% de Fuerza Patria, el frente peronista y principal espacio de la oposición. Asimismo, de acuerdo a CB Consultora, con una muestra de 1600 participantes, el partido de Milei cuenta con un 37,1% de intención de voto, mientras que Fuerza Patria tiene el 32,2%.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA) y apoyado por aliados del PRO, busca aumentar su representación en la Cámara de Diputados y el Senado para consolidar su plan económico. Del otro lado, la oposición, liderada por el peronismo agrupado en Unión por la Patria (UP) y acompañada por sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), intenta poner un freno a las reformas más drásticas y recuperar terreno político tras la derrota presidencial de 2023.

Ante este panorama político, el politólogo argentino, Juan Negri advierte que “estas elecciones legislativas son claves y funcionan como un termómetro del gobierno y definen el equilibrio de poder en el Congreso”.

Inflación en baja, ajuste en alza: el dilema económico de Milei

El gobierno de Milei llega a estas legislativas con un doble mensaje. Por un lado, la promesa de haber frenado la inflación, que se redujo drásticamente tras alcanzar picos históricos el año pasado y por otro, la defensa de un equilibrio fiscal logrado gracias a un severo recorte del gasto público.

Sin embargo, el costo social de ese ajuste se siente en todos los niveles. Como señala el economista Hernán Letcher, “la gente vive peor en términos de poder adquisitivo y condiciones de vida”, y aunque la inflación bajó, “los salarios no le ganaron; incluso con inflación más baja, la gente compra menos cada mes”. La percepción de mejora económica, por tanto, se enfrenta a una realidad cotidiana de deterioro.

En términos prácticos, el oficialismo busca ampliar su bloque y alcanzar una mayoría que le permita avanzar con las reformas estructurales trabadas por falta de consenso. Una victoria legislativa daría a Milei el respaldo político necesario para consolidar su programa económico y continuar con su política de desregulación, privatizaciones y apertura del mercado.

Entre el poder y la negociación: Milei busca mayoría con el apoyo del PRO

El presidente ha buscado sumar aliados dentro del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri, que hoy representa un sector clave de la centro-derecha argentina, ha adoptado una posición más cautelosa: en recientes declaraciones, Macri, pidió que “después del 26 el gobierno convoque al diálogo con humildad y honestidad”, subrayando que “el apoyo del PRO, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar” y llamando a construir “una nueva mayoría” que exceda las actuales alianzas.

Un triunfo de La Libertad Avanza, además de fortalecer la posición del presidente ante el Congreso, sería interpretado como una validación de su modelo. El mercado lo vería como una señal de estabilidad y de confianza sobre el rumbo económico, lo que podría traducirse en una mejora en los bonos y en una moderación de las presiones sobre el tipo de cambio.

Negri coincide: “Si Milei logra acercarse a una mayoría en la Cámara, tendrá más aire político para aprobar leyes clave y dar coherencia a su programa”, lo que podría traducirse en un impulso para su modelo económico.

En cambio, si Milei pierde representación o su bloque se debilita, su capacidad de gobernar quedaría limitada. El Congreso podría frenar gran parte de sus iniciativas, obligándolo a negociar cada paso con una oposición que buscaría marcar distancia de su plan económico. En ese caso, el resultado mostraría que muchos argentinos quieren que el gobierno cambie de rumbo.

Esa pérdida de poder legislativo también tendría impacto en los mercados. Los inversores podrían interpretar el resultado como una señal de incertidumbre institucional, lo que aumentaría la presión sobre el tipo de cambio y dificultaría los intentos del gobierno por mantener la estabilidad financiera. La percepción de riesgo político es clave, especialmente en un país donde la confianza económica se mide día a día.

En ese caso, advierte Negri, “si la oposición retiene la mayoría, el gobierno queda muy limitado: obligado a negociar cada iniciativa y expuesto a que la agenda la marque la oposición”. La pérdida de poder legislativo no solo afectaría la capacidad de gestión, sino también la confianza de los mercados y el clima financiero.

Trump mete presión: EE. UU. condiciona su apoyo a Milei

A esto se le suma la relación con Estados Unidos. Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien condicionó parte de la asistencia financiera norteamericana a la continuidad del proyecto de Milei, muestran que los resultados de las legislativas también serán observados fuera de las fronteras argentinas.

Trump afirmó: “Si Milei no gana, no seremos igual de generosos con Argentina”. Un mensaje interpretado como un respaldo explícito a Milei, pero también como una advertencia sobre las consecuencias de un revés electoral.

El desenlace electoral no solo definirá la correlación de fuerzas en el Congreso, sino que determinará si Milei podrá profundizar su programa de libre mercado o si deberá enfrentar un escenario de gobernabilidad más complejo. En cualquiera de los dos casos, el resultado marcará el tono político y económico de los próximos años.

En esa línea, Letcher considera que “el discurso del gobierno se apoya en dos pilares: la baja de la inflación y la posibilidad de comprar dólares”, pero advierte que “el dólar barato beneficia al turismo, aunque es insostenible, porque la economía genera pocos dólares y los gasta en consumo externo”.

El voto del domingo será, en última instancia, una evaluación sobre la promesa de Milei de “reconstruir el país desde cero”. Si logra un respaldo amplio, tendrá margen para avanzar en su agenda. Si no, enfrentará el desafío de gobernar con un Congreso dividido y una economía aún en tensión.