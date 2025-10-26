Resultados Elecciones Argentina 2025: sigue en vivo la última hora de los comicios legislativos

Argentina convoca a 36 millones de ciudadanos a las elecciones legislativas para renovar el Congreso Nacional y definir cómo serán los dos últimos años del mandato del presidente Javier Milei. Cada provincia elegirá un número distinto de diputados y renovará 24 de los 72 escaños de la Cámara Alta.

Las elecciones en Argentina son catalogadas como históricas, ya que será la primera vez que se use la llamada ‘boleta única de papel’, un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias con el objetivo de garantizar que todas las listas estén disponibles para todos los votantes.

Elecciones Legislativas en Argentina EN VIVO 10:51 Javier Milei votó en Almagro Javier Milei emitió su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro. Estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia.