¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto
Mundo

Resultados Elecciones Argentina 2025: sigue en vivo la última hora de los comicios legislativos

Este 26 de octubre, Argentina vota para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por el futuro del partido de Javier Milei.

Sigue la última hora de los comicios legislativos en Argentina.
Sigue la última hora de los comicios legislativos en Argentina.

Argentina convoca a 36 millones de ciudadanos a las elecciones legislativas para renovar el Congreso Nacional y definir cómo serán los dos últimos años del mandato del presidente Javier Milei. Cada provincia elegirá un número distinto de diputados y renovará 24 de los 72 escaños de la Cámara Alta.

Las elecciones en Argentina son catalogadas como históricas, ya que será la primera vez que se use la llamada ‘boleta única de papel’, un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias con el objetivo de garantizar que todas las listas estén disponibles para todos los votantes.

Elecciones Legislativas en Argentina EN VIVO

10:51
26/10/2025

Javier Milei votó en Almagro

Javier Milei emitió su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro. Estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
