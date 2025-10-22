HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Mundo

Elecciones Legislativas de Argentina 2025: todo lo que debes saber para votar con la Boleta Única de Papel

Argentina implementará por primera vez la Boleta Única de Papel en las Elecciones Legislativas 2025, lo que simplificará el proceso de votación al unificar opciones en una sola hoja.

Las Elecciones Legislativas de Argentina 2025 se realizarán el domingo 26 de octubre.
Las Elecciones Legislativas de Argentina 2025 se realizarán el domingo 26 de octubre. | Difusión

Este domingo 26 de octubre y primera vez en una elección nacional, Argentina implementará la Boleta Única de Papel. Este sistema sustituye las tradicionales boletas de cada partido, los sobres y el cuarto oscuro por una sola hoja que contiene todos los candidatos.

El votante ya no necesita buscar la boleta de su partido ni introducirla en un sobre. Todo está en un mismo papel, y la elección se realiza directamente allí, marcando la opción deseada con bolígrafo dentro de la cabina de votación.

¿Cómo votar con la Boleta Única de Papel para las Elecciones Legislativas 2025?

Paso 1: verificar el padrón y presentar el DNI

Antes de acudir a votar, es importante confirmar el lugar asignado en padron.gob.ar. Al llegar a la mesa, el elector debe mostrar su DNI para acreditar su identidad. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel junto con una lapicera. Se puede utilizar la birome proporcionada o llevar la propia, preferiblemente azul o negra.

Paso 2: entrar a la cabina y registrar el voto

El votante se dirigirá a una cabina con biombo, diseñada para proteger el secreto del voto. Allí encontrará la Boleta Única con todas las opciones electorales. Dependiendo del distrito, puede haber una o dos categorías, como senadores y diputados.

Para emitir el voto, solo es necesario marcar con una cruz, una tilde o cualquier símbolo claro el recuadro del candidato elegido. También es posible votar en blanco, dejando sin marcar alguna categoría.

Paso 3: doblar la boleta y colocarla en la urna

Una vez completada, la boleta se dobla siguiendo los troqueles indicados hasta alcanzar el tamaño adecuado para ingresarla en la urna. Ya no se utiliza sobre. Luego, el presidente de mesa devolverá el DNI y entregará la constancia de voto, el tradicional troquel que certifica la participación.

Paso 4: cómo se contabilizan los votos

El conteo de votos cambia con este sistema. Cuando finaliza la votación, las autoridades de mesa abren la urna y muestran cada boleta a los fiscales, quienes pueden observarlas sin tocarlas.

¿Qué debes hacer si te equivocas al marcar?

Si un votante se equivoca al marcar su boleta, puede solicitar otra. La boleta incorrecta se guarda en un sobre especial que se revisa al cierre de la jornada electoral. “Puede salir de la cabina, avisar que se equivocó, y el presidente de mesa le dará otra boleta firmada. No hay límite de reemplazos”, explicó Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, al medio argentino A24.

¿Cómo se anulará un voto?

El voto se considera nulo si el elector selecciona más de un candidato en la misma categoría, si la boleta presenta inscripciones, roturas o resulta ilegible. Sin embargo, el sistema permite ciertas tolerancias: aunque la marca se salga ligeramente del casillero, el voto continúa siendo válido.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las Elecciones Legislativas 2025?

Según la legislación vigente, los DNI válidos para votar en las Elecciones Legislativas 2025 son:

  • Libreta cívica
  • Libreta de enrolamiento
  • DNI libreta verde
  • DNI libreta celeste
  • DNI tarjeta
