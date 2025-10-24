HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hombre acusa a su jefe de planear asesinarlo tras reclamar el pago de su sueldo en Argentina: “Me entregó para que me maten”

David Roque denunció haber sido víctima de una emboscada violenta organizada por su jefe tras exigirle el pago de su salario en Argentina.

David Roque acusó a su jefe de planear asesinarlo tras pedirle el pago de su sueldo.
David Roque acusó a su jefe de planear asesinarlo tras pedirle el pago de su sueldo. | Composición LR

David Roque Reales, un joven de 31 años de la provincia de Río Negro, en Argentina, afirmó que fue víctima de una emboscada violenta planificada por su propio jefe. Contó que todo ocurrió luego de pedir el pago de su salario pendiente, justo antes de presentar su renuncia.

Roque comentó que había trabajado durante cinco años en una distribuidora de carne de la zona. Fue uno de los primeros en integrarse al equipo y, hasta hace poco, nunca había tenido conflictos importantes con sus superiores.

Trabajador argentino asegura que su jefe planeó matarlo 

El martes 7 de octubre, tras no recibir su sueldo, David decidió escribirle a su jefe para exigir lo que le correspondía. “Mi hijo estaba enfermo y necesitaba comprarle las medicinas. Solo pedí lo que era mío”, contó ante las autoridades. Unas horas después, luego de consultar con un abogado sobre cómo presentar su renuncia, recibió una llamada sorpresiva de su jefe.

Según su versión, el empleador le dijo que estaba al frente a su casa y lo invitó a su camioneta Ford Ranger para conversar sobre el pago pendiente. David creyó que, por fin, le entregarían el dinero, sin sospechar lo que vendría. "Me dijo que íbamos a ver unos animales, pero me llevó con engaños hasta un descampado”, declaró.

“Me entregó para que me mataran”, asegura David Roque

Durante el camino, su jefe empezó a reclamarle por haber renunciado al trabajo y por querer ingresar a otra empresa del mismo rubro. “Me preguntaba cómo me atrevía a irme con la competencia”, recordó David. Al llegar a una zona alejada, notó por el espejo retrovisor que otra camioneta Ranger se acercaba. De ella bajaron tres o cuatro hombres que directamente comenzaron a golpearlo brutalmente.

“Me dieron culatazos con pistolas y puñetazos en todo el cuerpo. Mi jefe no hizo nada, al contrario, también me golpeó. Me entregó para que me mataran”, denunció Reales, aún con marcas visibles en el cuerpo. Contó que el ataque empezó dentro de la camioneta y continuó cuando logró abrir la puerta para huir.

“Me siguieron golpeando hasta que pude salir. Corrí en zigzag porque pensé que iban a dispararme. Me patearon en el suelo", relató. Malherido y cubierto de sangre, consiguió escapar hasta que una mujer que pasaba en su vehículo se detuvo. “Le grité que me estaban robando para que frene, porque acá es un pueblo tranquilo. Me escondí en su vehículo y ella me llevó hasta la comisaría”, relató.

Fiscalía avanza con la investigación y se espera citación del jefe

Tras estar a salvo, David fue llevado al hospital “Dr. Fernando Rocha” de Luis Beltrán. Los médicos confirmaron que tenía múltiples lesiones en el rostro y el cuerpo, producto de una fuerte golpiza. Luego, presentó la denuncia ante la Policía de Río Negro. Desde ese momento, el caso pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel.

Se prevé que su exjefe sea citado a declarar, así como identificar a todos los agresores. “Justo el patrón tiene domicilio en el sur y se dificulta llamarlo”, explicó al medio TN una fuente cercana a la investigación. También señaló que las cámaras de seguridad registraron parte del trayecto de la camioneta Ranger, pero se perdió el rastro cuando entró a la zona descampada.

En tanto, David contó que, además de las lesiones, los atacantes le quitaron su celular y su documento de identidad. Desde aquel día, no ha vuelto a tener noticias de su jefe ni de nadie de la empresa. “No me pagaron lo que me correspondía. Me quedé sin trabajo, sin dinero y con miedo”, expresó frustrado.

Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación a pocos días de las elecciones legislativas de Argentina

Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación a pocos días de las elecciones legislativas de Argentina

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

