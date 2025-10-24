David Roque Reales, un joven de 31 años de la provincia de Río Negro, en Argentina, afirmó que fue víctima de una emboscada violenta planificada por su propio jefe. Contó que todo ocurrió luego de pedir el pago de su salario pendiente, justo antes de presentar su renuncia.

Roque comentó que había trabajado durante cinco años en una distribuidora de carne de la zona. Fue uno de los primeros en integrarse al equipo y, hasta hace poco, nunca había tenido conflictos importantes con sus superiores.

Trabajador argentino asegura que su jefe planeó matarlo

El martes 7 de octubre, tras no recibir su sueldo, David decidió escribirle a su jefe para exigir lo que le correspondía. “Mi hijo estaba enfermo y necesitaba comprarle las medicinas. Solo pedí lo que era mío”, contó ante las autoridades. Unas horas después, luego de consultar con un abogado sobre cómo presentar su renuncia, recibió una llamada sorpresiva de su jefe.

Según su versión, el empleador le dijo que estaba al frente a su casa y lo invitó a su camioneta Ford Ranger para conversar sobre el pago pendiente. David creyó que, por fin, le entregarían el dinero, sin sospechar lo que vendría. "Me dijo que íbamos a ver unos animales, pero me llevó con engaños hasta un descampado”, declaró.

“Me entregó para que me mataran”, asegura David Roque

Durante el camino, su jefe empezó a reclamarle por haber renunciado al trabajo y por querer ingresar a otra empresa del mismo rubro. “Me preguntaba cómo me atrevía a irme con la competencia”, recordó David. Al llegar a una zona alejada, notó por el espejo retrovisor que otra camioneta Ranger se acercaba. De ella bajaron tres o cuatro hombres que directamente comenzaron a golpearlo brutalmente.

“Me dieron culatazos con pistolas y puñetazos en todo el cuerpo. Mi jefe no hizo nada, al contrario, también me golpeó. Me entregó para que me mataran”, denunció Reales, aún con marcas visibles en el cuerpo. Contó que el ataque empezó dentro de la camioneta y continuó cuando logró abrir la puerta para huir.

“Me siguieron golpeando hasta que pude salir. Corrí en zigzag porque pensé que iban a dispararme. Me patearon en el suelo", relató. Malherido y cubierto de sangre, consiguió escapar hasta que una mujer que pasaba en su vehículo se detuvo. “Le grité que me estaban robando para que frene, porque acá es un pueblo tranquilo. Me escondí en su vehículo y ella me llevó hasta la comisaría”, relató.

Fiscalía avanza con la investigación y se espera citación del jefe

Tras estar a salvo, David fue llevado al hospital “Dr. Fernando Rocha” de Luis Beltrán. Los médicos confirmaron que tenía múltiples lesiones en el rostro y el cuerpo, producto de una fuerte golpiza. Luego, presentó la denuncia ante la Policía de Río Negro. Desde ese momento, el caso pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel.

Se prevé que su exjefe sea citado a declarar, así como identificar a todos los agresores. “Justo el patrón tiene domicilio en el sur y se dificulta llamarlo”, explicó al medio TN una fuente cercana a la investigación. También señaló que las cámaras de seguridad registraron parte del trayecto de la camioneta Ranger, pero se perdió el rastro cuando entró a la zona descampada.

En tanto, David contó que, además de las lesiones, los atacantes le quitaron su celular y su documento de identidad. Desde aquel día, no ha vuelto a tener noticias de su jefe ni de nadie de la empresa. “No me pagaron lo que me correspondía. Me quedé sin trabajo, sin dinero y con miedo”, expresó frustrado.