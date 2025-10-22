JD Vance, vicepresidente de EEUU, dice que desarmar a Hamás y reconstruir Gaza será 'muy difícil'

JD Vance reveló que el acuerdo sobre Gaza también podría allanar el camino para reactivar los 'Acuerdos de Abraham'. | Foto: AFP

JD Vance reveló que el acuerdo sobre Gaza también podría allanar el camino para reactivar los 'Acuerdos de Abraham'. | Foto: AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, advirtió del desafío de desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, como parte del alto el fuego promovido por Donald Trump entre Israel y el movimiento islamista palestino.

"Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para Israel", manifestó.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

JD Vance se mantiene optimista respectro a la tregua entre Israel y Hamás

Las declaraciones brindadas por JD Vance tuvieron lugar en la ciudad de Jerusalén, durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La visita del vicepresidente norteamericano tiene como objetivo reforzar el apoyo al alto el fuego y los planes de reconstrucción negociados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una conferencia en Kiryat Gat, una ciudad al sur de Israel, JD Vance expresó su gran optimismo respecto al mantenimiento de la tregua a pesar de los recientes actos violentos

El vicepresidente estadounidese aseguró que no iban a fijar una fecha límite para el desarme de Hamás, aunque Israel sospecha que el grupo ha aprovechado el cese de los combates para reafirmarse en Gaza.

PUEDES VER: Donald Trump envía emisarios a Israel para dialogar con Benjamín Netanyahu sobre el reciente bombardeo en Gaza

Hace algunos días, Benjamín Netanyahu afirmó que se habían debatido ideas para "el día después", en referencia al escenario que seguirá al fin de la guerra entre Israel y Hamás.

"Estamos creando un día después increíble con una visión completamente nueva de cómo establecer un gobierno civil, cómo garantizar la seguridad allí y quién podría proporcionarla", sostuvo.

"No será fácil, pero es posible. Realmente estamos creando un plan de paz y una infraestructura aquí donde no existía nada hace apenas una semana y un día",añadió.

PUEDES VER: Donald Trump afirma que tregua entre Israel y Hamás sigue vigente pese a nuevos bombardeos en Gaza

EE.UU. busca reactivar los 'Acuerdos de Abraham'

JD Vance reveló que el acuerdo sobre Gaza también podría allanar el camino para alianzas más amplias para Israel en Medio Oriente.

"Creo que este acuerdo sobre Gaza es fundamental para desbloquear los Acuerdos de Abraham", dijo Vance, refiriéndose a la serie de pactos de normalización entre Israel y varios países árabes en 2020.

"Pero lo que podría permitir es una estructura de alianza en Oriente Medio que persevere, perdure y permita a la gente de bien de esta región, del mundo, tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de su propio territorio", agregó.

Actualmente, Donald Trump busca reactivar los Acuerdos de Abraham, firmados durante su primer mandato, que establecieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.