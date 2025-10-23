Bolivia, Guyana y Ecuador, entre los países con más hambre de Sudamérica, según Global Hunger Index 2025

Bolivia, Guyana y Ecuador se encuentran entre los países sudamericanos con niveles preocupantes de hambre. Foto: Agencia Tierra Viva

Bolivia, Guyana y Ecuador se encuentran entre los países sudamericanos con niveles preocupantes de hambre. Foto: Agencia Tierra Viva

Varios países de Sudamérica continúan enfrentando niveles preocupantes de hambre, pese a los avances que algunos han logrado en la última década, según el Global Hunger Index 2025. El informe, elaborado por Welthungerhilfe y Concern Worldwide, señala que la inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío persistente en la región, afectando la nutrición y calidad de vida de millones de personas.

Los datos del índice muestran una notable disparidad entre naciones, reflejando que mientras algunas lograron reducir significativamente el hambre, otras aún se encuentran en niveles moderados o altos. Esto evidencia la urgencia de implementar políticas públicas sostenibles y programas de apoyo que garanticen el acceso a alimentos y una nutrición adecuada para toda la población.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Bolivia, Guyana y Ecuador, los países con más hambre de Sudamérica

Bolivia, Guyana y Ecuador se encuentran entre los países sudamericanos con niveles preocupantes de hambre, según el Global Hunger Index (GHI) 2025. Bolivia ocupa el puesto 34 con una puntuación de 6.4, mientras que Guyana se sitúa en el puesto 45 con una puntuación de 8.3, y Ecuador en el puesto 58 con una puntuación de 10.9

El informe destaca que, a nivel global, 42 países presentan niveles de hambre clasificados como serios o alarmantes. Factores como la inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil y la falta de políticas públicas efectivas contribuyen a esta problemática. Es fundamental que estos países implementen estrategias más efectivas y sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria.

¿En qué posición se encuentra Perú?

En Sudamérica, otros países también enfrentan desafíos significativos en términos de hambre. Perú, por ejemplo, presenta una puntuación de 7,2, ubicándose en la categoría de "moderada".

Por otro lado, países como Chile y Uruguay lograron avances sustanciales, con puntuaciones inferiores a 5, lo que indica niveles bajos de hambre. En particular, Uruguay figura explícitamente con un puntaje por debajo de 5 en el GHI 2024. Estos datos reflejan disparidades regionales y subrayan la necesidad de políticas públicas efectivas y sostenibles para abordar la inseguridad alimentaria.

¿Cuáles son los términos que analiza el Global Hunger Index?

GHI analiza cuatro indicadores clave para medir el hambre en los países. Estos son: desnutrición energética (undernourishment), que representa la proporción de personas cuya ingesta calórica habitual es insuficiente; retraso en el crecimiento infantil (child stunting), que mide el porcentaje de niños menores de cinco años que tienen talla baja para su edad y refleja desnutrición crónica

También analiza la emaciación infantil (child wasting), que evalúa la proporción de niños menores de cinco que tienen peso bajo para su estatura y refleja desnutrición aguda; y mortalidad infantil (child mortality), es decir, la tasa de muerte de niños menores de cinco años, vinculada parcialmente a la malnutrición y condiciones de vida deficientes.