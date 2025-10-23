Gustavo Petro no le declaró la guerra a Estados Unidos y tampoco dijo que sacará a Donald Trump "a las buenas o las malas"

LO FALSO:

Con tono desafiante, Gustavo Petro declaró que Donald Trump "solo tiene una salida: irse del poder en Estados Unidos por las buenas o por las malas".

Petro le declaró la guerra a Estados Unidos y dice que sacará a Trump de la presidencia.

LO VERDADERO:

No existe registro real de que Gustavo Petro haya amenazado con retirar a Trump de la presidencia en el 2025.

La cita no es real y se trata de una invención basada en la última entrevista del mandatario colombiano para el canal Univisión el 20 de octubre.

El 20 de octubre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro y John McNamara, el encargado de negocios internacionales de los Estados Unidos, dialogaron sobre la diplomacia entre ambos países un día después de que Donald Trump calificara al mandatario caribeño como un "líder del narcotráfico", además de poner fin a la ayuda financiera al país latino.

En este contexto de puyas internacionales, se ha viralizado por redes sociales que Gustavo Petro le declaró la guerra a Estados Unidos y que destituirá a Donald Trump de la Casa Blanca por las buenas o por las malas. No obstante, se trata de una narrativa descontextualizada.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 19.249 visualizaciones, 438 'me gusta', 317 comentarios, reposteado más de 30 veces y fue compartido 40 veces por otras plataformas.

Gustavo Petro pidió que Donald Trump cambie, no que lo destituyan

Para encontrar el origen del bulo, realizamos una búsqueda con palabras clave con la cita publicada en el viral que reza: “solo tiene una salida: irse del poder en Estados Unidos por las buenas o por las malas”. Encontramos varias publicaciones que mencionan la entrevista que el periodista Daniel Coronell mantiene con el presidente Gustavo Petro para el canal Univisión.

Con esta pista, realizamos una búsqueda con palabras clave sobre dicha entrevista. Fue publicada el 20 de octubre de 2025 y tiene una duración de 2 horas con 6 minutos. Tras una revisión, no encontramos que Petro dice dicha cita, pero sí criticó las opiniones y decisiones de Donald Trump sobre Gaza. Por otro lado, también encontramos que varios creadores de contenido han viralizado el momento que Petro dice: "La humanidad tiene una primera salida, y es cambiar a Trump, de diversas maneras. La primera por el mismo Trump, la segunda: sacar a Trump".

Producto de este comentario, el congresista republicano de los Estados Unidos, Carlos Giménez, expresó que el parlamento norteamericano tomó sus declaraciones con mucha advertencia y que "es una amenaza genuina a la seguridad de nuestro hemisferio". Petro, en respuesta, indicó que se refería a que Trump cambie su manera de tomar decisiones en la política internacional, siendo más empático con las víctimas en Gaza y garantizar los derechos humanos. En ningún momento dijo que él botaría de la presidencia a Trump o que se declara en guerra.

"Yo no amenacé a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo, como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general", respondió Petro en su cuenta oficial de X.

Conclusión

Gustavo Petro no dijo que Donald Trump se irá de la presidencia de los Estados Unidos "por las buenas o por las malas", tampoco que él lo echaría. En realidad se trata de una descontextualización de una entrevista al presidente de Colombia para el canal Univisión, donde critica las posiciones políticas internacionales del mandatario norteamericano respecto al genocidio en Gaza. En dicha entrevista tampoco dijo que declara la guerra a los Estados Unidos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.