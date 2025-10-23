HOYSuscripcion LR Focus

Pastor en Estados Unidos genera polémica tras reclamarle a una feligresa por donar “solo” $1.200 a su iglesia

Durante un evento del 'Giving Day', Marvin Winans, pastor implicado en la polémica en Estados Unidos, instó a los fieles a ser más generosos para construir un nuevo templo de la iglesia.

El pastor Marvin Winans le reclamó a una feligresa por donar “solo” $1.200 a su iglesia.
El pastor Marvin Winans le reclamó a una feligresa por donar “solo” $1.200 a su iglesia. | Composición LR

Marvin Winans, pastor de la iglesia Perfecting Church en Michigan, en Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales después de que se difundiera un polémico video en el que critica a una mujer por donar solo" US$1.200 en lugar de US$2.000.

En otra grabación, tomada durante una ceremonia religiosa, el predicador expresó su frustración porque los fieles no comprendían su mensaje y los instó a mostrar más generosidad para cumplir el objetivo común de construir un nuevo templo.

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

lr.pe

Pastor de EE.UU. le reclama a una feligresa por donar “solo” $1.200 a su iglesia

En el video se observa al pastor Marvin Winans en el púlpito mientras una mujer se acercaba para hacerle una donación durante el servicio del 'Giving Day', realizado el 19 de octubre. "Yo, Roberta McCoy, doy en fe y me mantengo en unidad con la visión de Perfecting Church al sembrar esta semilla de $1,000, más $235 para recibir las bendiciones para todos los que participan”, expresó.

En ese momento, Winans la interrumpió y exclamó "no me están escuchando. Si tienen 1.000 más 1.000 dólares", mencionó. McCoy, la mujer que aparece en el video, respondió: "Está bien, voy a trabajar en los otros 800 dólares", pero el pastor le replicó. "Bueno, eso no es lo que le pedí hacer".

PUEDES VER: Estados Unidos realiza octavo ataque contra presunto buque narcotraficante: al menos 2 personas muertas

lr.pe

Pastor asegura que se tergiversaron sus palabras

Según el pastor Winans, el fragmento difundido en el video mostraba de forma equivocada una de sus indicaciones, lo que generó un malentendido que se volvió viral. Explicó que pidió a los fieles acercarse al frente según el monto de sus aportes, de mayor a menor, y que corrigió a McCoy porque no siguió esa instrucción, alterando el orden previsto.

“Estaba llamando por grupos porque toda la iglesia participaba en las donaciones; era nuestro día especial para ofrecer. No queríamos que la gente, especialmente las madres, permaneciera de pie tanto tiempo. Había alguien que ya había hecho su donativo, así que lo corregí y les dije a todos que escucharan y acudieran cuando les llamaran, y eso fue todo", explicó Winans.

PUEDES VER: Estados Unidos reafirma lazos con Ecuador tras reunión de representantes en Washington: "Mejor momento en décadas"

lr.pe

Feligresa implicada defiende a pastor

Por su parte, Roberta McCoy respaldó la versión del pastor y aclaró que él no la había reprendido por el monto de su donación, sino que simplemente le recordó la forma correcta de seguir las indicaciones dadas a los fieles. También contó que Winans se disculpó en persona con ella por el malentendido.

“Él no me reprendió en ningún momento”, declaró McCoy, miembro de Perfecting Church desde 2013. “Solo me corrigió porque, para ser claros, el pastor había dado instrucciones específicas sobre las filas que debíamos seguir”. Winans, en conversación con el medio WXYZ, explicó que el evento era masivo y que su intención era mantener el orden y la comodidad de los asistentes.

“Había una persona que se adelantó, así que la corregí y recordé a todos que esperaran su turno para pasar. Eso fue todo”, indicó. Cabe señalar que el pastor Winans, fundador de Perfecting Church, ha ganado cinco premios Grammy como integrante del grupo familiar de gospel The Winans, según detalla el sitio web de la iglesia.

