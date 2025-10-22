HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Lula y Trump se reúnen este domingo en Malasia en busca de un acuerdo que frene las tensiones arancelarias con EE. UU.

El diálogo en la cumbre de la ASEAN también servirá para fortalecer el liderazgo de Brasil en el Sur Global y su presencia estratégica en Asia.

Lula y Trump dialogarán en la cumbre de la ASEAN en busca de un acuerdo comercial. Foto: Composición LR
Lula da Silva y Donald Trump acordaron reunirse el domingo 26 de octubre, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malsia. La cita se produce en medio de tensiones comerciales generadas por la decisión de Estados Undiso de aplicar un arancel del 50% a los productos brasileños, medida adoptada tras la condena a 27 años y tres meses de cárcel contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

Fuentes diplomáticas citadas por O Globo confirmaron el encuentro y señalaron que solo falta definir la hora exacta. Será el segundo contacto presencial entre Lula y Trump después de su breve diálogo en la Asamblea General de la ONU y una llamada telefónica reciente de media hora.

PUEDES VER: Colombia y EE.UU. buscan superar la crisis diplomática con una extensa reunión entre Petro y su embajador en Washington

lr.pe

¿Por qué se da el encuentro entre Lula da Silva y Donald Trump durante la cumbre de la ASEAN en Malasia?

La reunión es resultado de semanas de diálogo entre las cancillerías de ambos países con el fin de reducir las tensiones comerciales provocadas por los nuevos aranceles estadounidenses. Brasil busca revertir una medida que pone en riesgo sus exportaciones agrícolas y manufactureras, sectores clave de su economía.

La cumbre de la ASEAN ofrece un espacio neutral que facilita el acercamiento diplomático entre Brasil y Estados Unidos. El presidente brasileño pretende consolidar su imagen como líder del Sur Global y ampliar su margen de negociación internacional, mientras que Trump intenta contener el impacto político y económico de las sanciones impuestas al país carioca.

PUEDES VER: Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

lr.pe

¿Cuál es el objetivo principal del viaje de Lula da Silva a Indonesia y Malasia antes de la reunión con Trump?

Lula iniciará su gira en Indonesia los días 23 y 24 de octubre con una agenda centrada en fortalecer la cooperación en seguridad alimentaria, bioenergía y defensa junto al presidente de Indonesia Prabowo Subianto. Brasil busca aumentar su presencia en el Sudeste Asiático, diversificar sus exportaciones y atraer inversiones en energías renovables y biocombustibles.

En Malasia, Lula participará en la 47ª Cumbre de la ASEAN como presidente de los BRICS. También tiene previsto reunirse con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim para impulsar acuerdos en tecnología, semiconductores y ciencia. Estos encuentros fortalecerán la proyección internacional de Brasil y darán contexto político al diálogo con Trump en Kuala Lumpur.

