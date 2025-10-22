HOYSuscripcion LR Focus

USA

Operaciones de la CIA en Venezuela no tendrían como fin una negociación con Maduro para que abandone la Presidencia, afirma experto

Donald Trump dio marcha a acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según NYT, lo cual levantó una serie de especulaciones sobre el objetivo de esta operación.

Nicolás Maduro dijo que Donald Trump busca "acabar" con Venezuela tras anuncio de operaciones de la CIA.
Nicolás Maduro dijo que Donald Trump busca "acabar" con Venezuela tras anuncio de operaciones de la CIA. | AFP | Pedro Mattey

Según publicó The New York Times en su edición del 15 de octubre, Donald Trump habría puesto en marcha una serie de acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, permitiendo que actúe tanto de forma independiente como en coordinaciones con las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe, la cual consta de una flora de buques militares, cazas F-35 y un submarino de propulsión nuclear.

En respuesta, Nicolás Maduro dijo que Trump, tras anunciar operaciones de la CIA, planeaba "acabar" con Venezuela. "Por primera vez en la historia", aseguró, cercando aún más la posibilidad de una negociación por la salida del líder chavista.

La CIA en Venezuela no tendría como fin negociar la salida de Maduro

Una de las más grandes interrogantes que surgió a raíz de la intervención militar de Estados Unidos en el Caribe, desde agosto de 2025, fue si el objetivo real de Donald Trump, además de la lucha contra el narcotráfico, era buscar la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de Venezuela. En ese sentido, se especuló que posiblemente el líder chavista podría negociar su retiro "por la puerta grande".

Tras el anuncio de la puesta en marcha de las operaciones de la CIA en el país caribeño, este escenario se acentuó aún más. Froilán Barrios Nieves, exdiputado constituyente de Venezuela y una de las principales voces opositoras del régimen actual, en una entrevista con el medio Latino Actual, aseguró que una negociación con Maduro para que abandone la Presidencia es una posibilidad demasiado lejana. A pesar de las tensiones, el presidente venezolano no contemplaría otro escenario donde no esté en el poder.

"No creo que haya posibilidad de que Maduro salga con una negociación. Por las características de su grupo político…, no va a hacer lo que hizo Pérez Jiménez en el 58, que hizo las maletas y se fue. Evidentemente, la presión que se está haciendo le genera un terrible cuestionamiento, una terrible inestabilidad, pero él piensa mantenerse como lo hace Ortega en Nicaragua", aseguró Barrios.

Es la primera vez que la CIA interviene en América Latina en pleno siglo XXI; sin embargo, existen varios antecedentes de este tipo de acciones que ocurrieron en el siglo pasado. En Guatemala (1954), Cuba (1961), Brasil (1964), República Dominicana (1963-1965), Chile (1970-1973), Bolivia (1964 y 1967) y Nicaragua (1980), el cuerpo de inteligencia realizó una serie de intervenciones donde se involucraron directamente o facilitaron la caída de los regímenes de turno como el de Fidel Castro y Augusto Pinochet. La CIA "siempre ha estado presente en la vigilancia y en la intervención de los gobiernos", aseguró Barrios.

En ese sentido, al encontrar un patrón con respecto a estas operaciones, se podría esperar que Venezuela tenga el mismo destino y que, tal como afirma María Corina Machado, la "hora final" de Nicolás Maduro está cerca. Sin embargo, aún no hay nada certero. "El clima está bastante complicado, para ser este realista… eso, evidentemente, también afecta a lo que pueda hacer —Donald Trump— en Venezuela… Es cierto, hay una población expectante a lo que pueda suceder, pero, hasta ahora, todo ha sido anuncios", enfatizó el exdiputado.

Maduro responde a anuncio de Trump sobre acciones encubiertas de la CIA

A través de Venezolana de Televisión (VTV), el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que es la primera vez que un Gobierno estadounidense anunciaba públicamente que enviaría a la CIA a una acción encubierta en determinado país, lo cual catalogó como una operación para "acabar" con Venezuela.

"El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela... jamás, ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países", expresó Maduro, mientras agregó que Trump buscaba "atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, desmoralizar al pueblo" y "hacerle daño" a Venezuela.

