Mundo

México: Coca-Cola reducirá 30% el azúcar en sus gaseosas tras acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Además de disminuir la cantidad de azúcar en sus bebidas, Coca-Cola se comprometió a reducir los precios de sus productos sin azúcar y a excluir a niños y adolescentes de su publicidad en México.

México busca reducir el consumo de estos productos, asociados a males como diabetes, hipertensión y obesidad.
México busca reducir el consumo de estos productos, asociados a males como diabetes, hipertensión y obesidad. | Foto: AFP

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que Coca Cola reducirá en un 30% el contenido de azúcar en sus gaseosas destinadas al mercado mexicano, tras negociar la disminución de un nuevo impuesto a otros productos de su portafolio.

La compañía estadounidense también se comprometió a abaratar los precios de sus variantes sin azúcar con respecto a las tradicionales, y a dejar de incluir a niños y adolescentes en su publicidad.

Coca-Cola buscará reducir magnitud de nuevo impuesto

"Coca-Cola se ha comprometido a que, en un año, todas las gaseosas que tienen azúcar de su portafolio tendrán 30% menos azúcar", afirmó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

Según la empresa, esta reducción tendría impacto sobre más del 70% del volumen que comercializa en México, que es el principal consumidor per cápita de gaseosas en el mundo.

Estos compromisos fueron parte de la negociación para reducir la magnitud de un nuevo impuesto aprobado que grava a las bebidas "light", cero y sin calorías.

La iniciativa original, que afecta a Coca-Cola y a otras empresas, planteaba subir el impuesto a las gaseosas e instaurar uno nuevo para sus variantes sin azúcar, con lo que el cargo general quedaría en 3,08 pesos mexicanos (0,17 dólares) por litro.

Nuevo impuesto busca disminuir consumo de bebidas azucaradas

Tras el diálogo, el alza del impuesto a las bebidas azucaradas se mantuvo, pero el cargo de aquellas bajas en calorías se redujo a 1,50 pesos (0,08 dólares).

"Ese era el objetivo del impuesto, no recaudar, sino que se consuma menos bebida azucarada", sostuvo Claudia Sheinbaum, quien insistió en que la ingesta de estos productos está asociada a males como diabetes, hipertensión y obesidad entre los mexicanos.

Cabe resaltar que Coca-Cola también se comprometió a realizar acciones para impulsar el consumo de "productos bajos o sin calorías", así como eliminar la publicidad directa de su botella de 3 litros, la más grande de sus presentaciones.

