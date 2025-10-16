Francia a punto de censurar a su primer ministro tras superar dos mociones en el Parlamento

El partido político de izquierda Francia Insumisa (LFI, por sus siglas en francés) presentó este jueves la primera moción de censura contra el segundo Gobierno de Sébastien Lecornu; sin embargo, pese a contar con el apoyo de la extrema derecha liderada por Marine Le Pen, no alcanzaron los 289 votos necesarios que exige la Asamblea Nacional para destituir al funcionario.

El pedido de destitución a Lecornu llega en un contexto de incertidumbre e inestabilidad política para Francia, que además enfrenta una deuda pública que, según previsiones, exigirá un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (aproximadamente 34.970 millones de dólares). Para afrontarlo, el primer ministro propuso un proyecto de presupuesto para 2026, que el Parlamento deberá votar antes de fin de año.

La disolución parlamentaria, opción abierta en el tablero de Macron

En un intento por evitar la caída de su Gobierno, Emmanuel Macron advirtió en el Consejo de Ministros que podría disolver la Asamblea Nacional si prospera la moción de censura contra el primer ministro Sébastien Lecornu. Maud Bregeon, portavoz del mandatario, declaró a Le Parisien que las mociones impulsadas por los extremos políticos del país son, en realidad, "mociones de disolución" cuyo objetivo es derribar al Ejecutivo.

La oposición en Francia se concentra principalmente en el Partido Socialista, que condiciona su apoyo al Gobierno a la retirada de la reforma de pensiones, una de las principales causas del actual conflicto legislativo. Junto a Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron enfrenta el reto de aprobar los presupuestos y reformas clave antes de fin de año, en medio de un ambiente parlamentario hostil y una fragmentación legislativa cada vez más arraigada.

¿Se avecinan elecciones parlamentarias en Francia?

El pedido de censura a Sébastien Lecornu no es el primer conflicto que enfrenta como primer ministro. Aunque actualmente está en funciones, acaparó la atención de medios locales e internacionales al presentar su dimisión y la de su gabinete apenas 24 horas después de haberlo formado, lo que lo convirtió en el Gobierno más breve desde 1924. Cabe señalar que regresó al cargo por decisión del propio Emmanuel Macron.

Piero Allorant, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Orleans, declaró a DW que unas elecciones parlamentarias anticipadas le parecen inevitables. "Macron puede prolongar esto unos meses más. Puede nombrar un Gobierno de tecnócratas o de centroizquierda. Sin embargo, cualquier Gobierno necesitaría el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, lo cual sería muy difícil", aseguró.