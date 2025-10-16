HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Francia a punto de censurar a su primer ministro tras superar dos mociones en el Parlamento

El pedido de censura a Sébastien Lecornu refleja la inestabilidad política que atraviesa Francia y se suma a una deuda pública que asciende a 3,4 billones de euros.

Sébastien Lecornu estuvo apunto de ser vacado en Francia.
Sébastien Lecornu estuvo apunto de ser vacado en Francia. | AFP

El partido político de izquierda Francia Insumisa (LFI, por sus siglas en francés) presentó este jueves la primera moción de censura contra el segundo Gobierno de Sébastien Lecornu; sin embargo, pese a contar con el apoyo de la extrema derecha liderada por Marine Le Pen, no alcanzaron los 289 votos necesarios que exige la Asamblea Nacional para destituir al funcionario.

El pedido de destitución a Lecornu llega en un contexto de incertidumbre e inestabilidad política para Francia, que además enfrenta una deuda pública que, según previsiones, exigirá un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (aproximadamente 34.970 millones de dólares). Para afrontarlo, el primer ministro propuso un proyecto de presupuesto para 2026, que el Parlamento deberá votar antes de fin de año.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

lr.pe

La disolución parlamentaria, opción abierta en el tablero de Macron

En un intento por evitar la caída de su Gobierno, Emmanuel Macron advirtió en el Consejo de Ministros que podría disolver la Asamblea Nacional si prospera la moción de censura contra el primer ministro Sébastien Lecornu. Maud Bregeon, portavoz del mandatario, declaró a Le Parisien que las mociones impulsadas por los extremos políticos del país son, en realidad, "mociones de disolución" cuyo objetivo es derribar al Ejecutivo.

La oposición en Francia se concentra principalmente en el Partido Socialista, que condiciona su apoyo al Gobierno a la retirada de la reforma de pensiones, una de las principales causas del actual conflicto legislativo. Junto a Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron enfrenta el reto de aprobar los presupuestos y reformas clave antes de fin de año, en medio de un ambiente parlamentario hostil y una fragmentación legislativa cada vez más arraigada.

PUEDES VER: Uruguay se prepara para aprobar la legalización de la eutanasia: Senado debatirá el proyecto de ley este miércoles

lr.pe

¿Se avecinan elecciones parlamentarias en Francia?

El pedido de censura a Sébastien Lecornu no es el primer conflicto que enfrenta como primer ministro. Aunque actualmente está en funciones, acaparó la atención de medios locales e internacionales al presentar su dimisión y la de su gabinete apenas 24 horas después de haberlo formado, lo que lo convirtió en el Gobierno más breve desde 1924. Cabe señalar que regresó al cargo por decisión del propio Emmanuel Macron.

Piero Allorant, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Orleans, declaró a DW que unas elecciones parlamentarias anticipadas le parecen inevitables. "Macron puede prolongar esto unos meses más. Puede nombrar un Gobierno de tecnócratas o de centroizquierda. Sin embargo, cualquier Gobierno necesitaría el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, lo cual sería muy difícil", aseguró.

Notas relacionadas
El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

LEER MÁS
Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

LEER MÁS
La famosa torre que "crece" más de 10 cm en verano y vuelve a su tamaño original en invierno: visitada por turistas del mundo

La famosa torre que "crece" más de 10 cm en verano y vuelve a su tamaño original en invierno: visitada por turistas del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina con amplia mayoría en el Senado

Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina con amplia mayoría en el Senado

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Mundo

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

El país de Sudamérica que superará a Brasil y tendrá el mayor crecimiento económico al cierre del 2025, según ranking del FMI: ¿qué puesto ocupará el Perú?

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025