Mundo

Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

Sébastien Lecornu dimitió y regresó al cargo de primer ministro en Francia en tan solo una semana, un hecho que reafirma la crisis política que atraviesa el país desde 2024.

Emmanuel Macron anunció que Sébastien Lecornu volverá a ser primer ministro de Francia.
Emmanuel Macron anunció que Sébastien Lecornu volverá a ser primer ministro de Francia. | AFP

Este viernes, el presidente Emmanuel Macron nombró nuevamente a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia, luego de que, a inicios de la semana -hace 4 días-, él mismo dimitiera del cargo en una de las mayores crisis políticas que afronta el país desde 2024.

Lecornu, de 39 años, autodenominado "un monje soldado", se encargará de buscar una mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos de 2026, con el objetivo de reducir la elevada deuda pública en Francia. "Acepto, por deber, la misión que me confió el presidente", escribió el funcionario en su red social, a pesar de que días atrás había asegurado que "no corría detrás del puesto".

Francia enfrenta su crisis política con el nombramiento del tercer primer ministro en un año

La renuncia de Lecornu el lunes, 14 horas después de anunciar su gabinete, marcó el nombramiento de un tercer primer ministro, tras la caída de Michel Barnier (en diciembre) y François Bayrou (a mediados de este año), quienes fracasaron en su intento de aprobar los presupuestos. El partido conservador Los Republicanos, socios del gobierno francés, expresaron su malestar por la dimisión de Lecornu.

Macron sostuvo una reunión de más de dos horas este viernes con la mayoría de los líderes políticos, donde confirmó que 'hay un camino posible para tejer compromisos' y, de esta forma, evitar el adelanto de las elecciones legislativas. Sin embargo, aún no se conocen con precisión las acciones que se tomarán para evitar la caída del régimen francés.

Marine Tondelier, líder ecologista, aseguró en declaraciones citadas por AFP que la caída de un nuevo gobierno conduciría a nuevas elecciones, en un contexto en el que la extrema derecha lidera los sondeos en la segunda economía de la Unión Europea. "Todo va a terminar muy mal", afirmó.

Lecornu enfrenta retos políticos y económicos clave para estabilizar Francia

Lecornu tendrá "carta blanca" para formar su gobierno y negociar con los partidos, en medio de una creciente presión sobre Macron. El presidente, cada vez más aislado, enfrenta reclamos de dimisión. Lecornu deberá manejar una situación política tensa, buscando acuerdos con la oposición.

Uno de los mayores retos será la reforma de pensiones impuesta por Macron en 2023. Aunque Lecornu ha abierto el tema al debate, la oposición, especialmente los socialistas, rechazan la medida. Ya han dejado claro que no apoyarán al gobierno en caso de una censura.

El gobierno también debe presentar rápidamente un presupuesto que logre mayoría en la Asamblea y permita reducir la deuda pública, que alcanzó el 115,6% del PIB. Lecornu enfrentará la difícil tarea de equilibrar las cuentas sin generar más división en el país.

