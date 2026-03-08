'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK
El k-drama 'Un novio por suscripción' llega a Netflix con Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk, más un reparto de estrellas invitadas como Lee Soo Hyuk y Seo Kang Joon que cautivan al público.
La llegada de 'Un novio por suscripción' a Netflix ha encendido la conversación global sobre los k-dramas. La plataforma apostó por una producción que mezcla romance, tecnología y un elenco de lujo, encabezado por Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk. La expectativa no solo se centra en la trama, sino en la química de sus protagonistas y en la constelación de actores invitados que elevan la propuesta a un fenómeno mediático.
El estreno ha generado un impacto inmediato en redes sociales y foros. La combinación de estrellas del pop, intérpretes consolidados y cameos de galanes reconocidos convierte a esta serie en un imán para audiencias diversas.
Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk, las estrellas de 'Un novio por suscripción'
Jisoo de BLACKPINK
La cantante y actriz surcoreana Kim Jisoo, integrante del fenómeno global de k-pop BLACKPINK, continúa expandiendo su carrera en las pantallas tras 'Snowdrop' y 'Newtopia'. En 'Un novio por suscripción', interpreta a Seo Mi Rae, una productora de webtoons que se adentra en un sistema de citas virtual. Su papel, que exige versatilidad y carisma, consolida a Jisoo como una figura capaz de trascender la música.
Seo In Guk
Reconocido por k-dramas como 'Reply 1997' y 'Doom at Your Service', Seo In Guk aporta experiencia y solidez al proyecto. En la serie encarna a Park Kyung Nam, colega y rival de Mi Rae, un personaje con matices que prometen tensión y romance. Su trayectoria lo posiciona como un actor versátil, capaz de transitar entre la comedia ligera y el drama profundo.
Jisoo y Seo In Guk, estrellas de 'Un novio por suscripción'. Foto: Netflix
Otros actores que enriquecen la trama de 'Un novio por suscripción'
Gong Min Jung
Actriz destacada en producciones como 'Hometown Cha-Cha-Cha', interpreta a Yoon Song, artista de webtoons con una relación de amor-odio hacia la protagonista, quien es su editora.
Gong Min Jung en 'Un novio por suscripción'. Foto: Netflix
Jo Han Chul
Veterano de la televisión coreana, conocido por 'Vincenzo' y 'Hometown Cha-Cha-Cha', da vida a Hwang Byung Hak, el director de la empresa de webtoons en la que trabaja Mirae.
Jo Han Chul en 'Un novio por suscripción'. Foto: Netflix
Yoo In Na
Figura popular por 'Goblin' y 'Touch Your Heart', asume el rol de la encargada del servicio de citas virtual 'Novio Mensual'. Su participación añade un toque sofisticado y misterioso al relato.
Yoo In Na en 'Un novio por suscripción'. Foto: Netflix
El reparto de 'Borfriend on Demand' incluye a Kim Sung Cheol como el exnovio de Mi Rae, Ha Young, Lee Hak Joo, Ryu Abel, Park Ji Ho, Go Kyu Pil, Yoo Seon Ho, etc.
Lista completa de cameos en 'Un novio por suscripción'
Además de los protagonistas y secundarios, la serie surcoreana original de Netflix sorprende con un desfile de actores invitados que interpretan a las citas de Mi Rae y elevan la emoción de cada episodio:
- Lee Soo Hyuk
- Seo Kang Joon
- Lee Jae Wook
- Lee Hyun Wook
- Lee Sang Yi
- Ong Seong Wu
- Kim Young Dae
- Jay Park.
Lee Soo Hyuk y Jisoo en 'Un novio por suscripción'. Foto: Netflix