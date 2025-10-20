Francia: Emmanuel Macron recibe a expresidente Nicolas Sarkozy antes de su entrada en prisión

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que recibió a su predecesor Nicolas Sarkozy en el Palacio del Elíseo, días antes de su entrada en una prisión de París por asociación ilícita.

Sarkozy será encarcelado por financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con dinero libio, convirtiéndose en el primer expresidente francés en ir a prisión desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Macron confirmó reunión con Sarkozy

"Siempre he tenido declaraciones públicas muy claras sobre la independencia de la autoridad judicial. Pero era normal que, en el plano humano, recibiera a uno de mis predecesores en este contexto", dijo Macron.

El encuentro entre Macron y Sarkozy en la sede de la presidencia se realizó el 17 de octubre de 2025, confirmó una fuente gubernamental que corroboró la información publicada por el diario Le Figaro.

Su condena a cinco años de prisión estuvo acompañada de polémica porque Nicolas Sarkozy cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar a su esperado recurso.

Sus críticas en las últimas semanas a una "injusticia insoportable" y a la presunta politización de los jueces en su contra, le cosecharon apoyos en la ultraderecha y obligaron a Emmanuel Macron a salir en defensa de la justicia.

Pedirán su libertad condicional apenas pise la cárcel

Sin embargo, un mensaje suyo en X tras la condena parece cuestionar el principio de la aplicación inmediata de la pena: "La presunción de inocencia, así como el derecho a recurrir, siempre deben preservarse", escribió Macron.

"¿Saben qué? Yo iré a verlo a la cárcel", subrayó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien ya visitó a su mentor en política tras su condena y considera que esto no afecta a la independencia judicial.

Nicolas Sarkozy podría permanecer encarcelado en la Santé sólo unas semanas. Sus abogados podrán solicitar su libertad condicional desde el momento en que pise la cárcel, porque ya tiene 70 años.

Fuentes cercanas al expresidente aseguran que Sarkozy ingresará a prisión con una biografía de Jesús y un ejemplar de El Conde de Montecristo, el inocente injustamente condenado más célebre de la literatura francesa.