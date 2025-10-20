HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Mundo

Francia: Emmanuel Macron recibe a expresidente Nicolas Sarkozy antes de su entrada en prisión

Aunque fue condenado a cinco años de cárcel, Nicolas Sarkozy podría pasar solo unas semanas en prisión, ya que sus abogados solicitarán la libertad condicional debido a que tiene 70 años.

Sarkozy financió ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con dinero libio.
Sarkozy financió ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con dinero libio. | Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que recibió a su predecesor Nicolas Sarkozy en el Palacio del Elíseo, días antes de su entrada en una prisión de París por asociación ilícita.

Sarkozy será encarcelado por financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con dinero libio, convirtiéndose en el primer expresidente francés en ir a prisión desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

lr.pe

Macron confirmó reunión con Sarkozy

"Siempre he tenido declaraciones públicas muy claras sobre la independencia de la autoridad judicial. Pero era normal que, en el plano humano, recibiera a uno de mis predecesores en este contexto", dijo Macron.

El encuentro entre Macron y Sarkozy en la sede de la presidencia se realizó el 17 de octubre de 2025, confirmó una fuente gubernamental que corroboró la información publicada por el diario Le Figaro.

Su condena a cinco años de prisión estuvo acompañada de polémica porque Nicolas Sarkozy cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar a su esperado recurso.

Sus críticas en las últimas semanas a una "injusticia insoportable" y a la presunta politización de los jueces en su contra, le cosecharon apoyos en la ultraderecha y obligaron a Emmanuel Macron a salir en defensa de la justicia.

PUEDES VER: Expresidente de Francia es condenado a tres años de cárcel por corrupción

lr.pe

Pedirán su libertad condicional apenas pise la cárcel

Sin embargo, un mensaje suyo en X tras la condena parece cuestionar el principio de la aplicación inmediata de la pena: "La presunción de inocencia, así como el derecho a recurrir, siempre deben preservarse", escribió Macron.

"¿Saben qué? Yo iré a verlo a la cárcel", subrayó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien ya visitó a su mentor en política tras su condena y considera que esto no afecta a la independencia judicial.

Nicolas Sarkozy podría permanecer encarcelado en la Santé sólo unas semanas. Sus abogados podrán solicitar su libertad condicional desde el momento en que pise la cárcel, porque ya tiene 70 años.

Fuentes cercanas al expresidente aseguran que Sarkozy ingresará a prisión con una biografía de Jesús y un ejemplar de El Conde de Montecristo, el inocente injustamente condenado más célebre de la literatura francesa.

Notas relacionadas
Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

LEER MÁS
Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

LEER MÁS
Emmanuel Macron dice que Donald Trump podría ganar el Nobel de la Paz si detiene la guerra en Gaza

Emmanuel Macron dice que Donald Trump podría ganar el Nobel de la Paz si detiene la guerra en Gaza

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

LEER MÁS
Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Mundo

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: Rodrigo Paz es el virtual nuevo presidente, según TSE

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025