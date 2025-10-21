HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Exjefe del FBI pide anular cargos en su contra y acusa a Donald Trump de represalia personal

La defensa afirma que la acusación constituye un abuso de poder del gobierno federal contra James Comey, quien había criticado abiertamente e investigado al presidente Donald Trump.

El exdirector del FBI se declaró no culpable de los cargos. Enfrenta una condena de 5 años de prisión.
El exdirector del FBI se declaró no culpable de los cargos. Enfrenta una condena de 5 años de prisión. | Foto: AFP

El exdirector del FBI, James Comey, solicitó que se anulen todos los cargos en su contra, al argumentar que son motivados unicamente por el "rencor personal" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El hombre de 64 años, férreo crítico del mandatario republicano, afirma que el caso en su contra es una acusación vengativa y selectiva que debería ser anulada.

Acusación es un grave abuso de poder, afirma Comey

En octubre, Comey se declaró no culpable de los cargos de obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso. Enfrenta hasta 5 años de prisión si lo declaran culpable.

La defensa del exjefe del FBI presentó un recurso ante un tribunal de distrito en Virginia, argumentando que la acusación contra James Comey constituye un grave abuso de poder por parte del gobierno federal.

"La Constitución de Estados Unidos otorga a los individuos el derecho a expresarse contra el gobierno y, a su vez, prohíbe al gobierno tomar represalias contra individuos por su discurso", señaló.

"Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que acuse a James Comey por rencor personal y porque él ha criticado frecuentemente al presidente por su forma de gobernar", añadió.

Comey investigaba injerencia rusa en campaña que llevó a Donald Trump al poder

James Comey fue destituido en 2017, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña del 2016 que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, se ha vuelto uno de los principales objetivos de represalias.

En septiembre de 2025, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho que James Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso. Donald Trump lo reemplazó con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la fiscalía.

No es el único funcionario que es blanco de represalias

Lindsey Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de James Comey el 25 de septiembre de 2025, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Después de procesar con éxito a Donald Trump, la exfiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada en octubre por fraude bancario y falso testimonio a una institución financiera.

Otro crítico de Donald Trump, su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fue acusado de 18 cargos recientemente por su manejo de información clasificada.

