Donald Trump celebra imputación de James Comey, exdirector del FBI, y lo tilda de policía corrupto

James Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia. | Foto: AFP

James Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia. | Foto: AFP

Mediante un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la imputación de uno de sus rivales políticos, el exdirector del FBI, James Comey, a quien calificó de "policía corrupto".

Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación para determinar si Rusia intervino en las elecciones de 2016, ganadas por Trump, y si miembros de su campaña habían coludido.

Trump espera que haya otros imputados

Históricamente, los presidentes estadounidenses se han esforzado para mostrar una clara separación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, una tradición que Donald Trump está rompiendo.

"Es un policía corrupto, y siempre lo ha sido, por lo que deberá pagar un precio muy alto, aseguró Donald Trump en un comunicado publicado en su plataforma Truth Social.

Posteriormente, Donald Trump habló con algunos periodistas en la Casa Blanca sobre la imputación de James Comey y aseguró que espera que se presenten más casos. "No es una lista, pero creo que habrá otros", comentó.

Como se recuerda, el mandatario estadounidense despidió a James Comey en 2017, durante su primer mandato presidencial, en medio de la investigación sobre interferencia electoral.

Corney asegura ser inocente

El exdirector del FBI aseguró que es inocente y está listo para encarar a la justicia. Los cargos en su contra fueron presentados luego de que Trump exigiera a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra sus enemigos.

"¡Justicia en Estados Unidos", escribió el político republicano, quien aseguró no tiene nada que ver con la imputación de, según él, uno de los peores seres humanos a los que ha enfrentado su país.

Si es declarado culpable, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según Lindsey Halligan, la fiscal federal que presentó los cargos y quien anteriormente fue abogada personal de Donald Trump.

Como se recuerda, Donald Trump fue objeto de múltiples investigaciones e incluso fue condenado penalmente tras abandonar la Casa Blanca. Desde su regreso al poder, ha impulsado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos.