HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Donald Trump celebra imputación de James Comey, exdirector del FBI, y lo tilda de policía corrupto

El exdirector del FBI, rival político de Donald Trump, asegura que es inocente y está dispuesto a enfrentar a la justicia. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión.

James Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia.
James Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia. | Foto: AFP

Mediante un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la imputación de uno de sus rivales políticos, el exdirector del FBI, James Comey, a quien calificó de "policía corrupto".

Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación para determinar si Rusia intervino en las elecciones de 2016, ganadas por Trump, y si miembros de su campaña habían coludido.

PUEDES VER: Trump firma orden ejecutiva para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y la valora en 14.000 millones de dólares

lr.pe

Trump espera que haya otros imputados

Históricamente, los presidentes estadounidenses se han esforzado para mostrar una clara separación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, una tradición que Donald Trump está rompiendo.

"Es un policía corrupto, y siempre lo ha sido, por lo que deberá pagar un precio muy alto, aseguró Donald Trump en un comunicado publicado en su plataforma Truth Social.

Posteriormente, Donald Trump habló con algunos periodistas en la Casa Blanca sobre la imputación de James Comey y aseguró que espera que se presenten más casos. "No es una lista, pero creo que habrá otros", comentó.

Como se recuerda, el mandatario estadounidense despidió a James Comey en 2017, durante su primer mandato presidencial, en medio de la investigación sobre interferencia electoral.

PUEDES VER: Trump denuncia "triple sabotaje" en la ONU y exige cárcel por fallos en su discurso en la Asamblea: "Una verdadera vergüenza"

lr.pe

Corney asegura ser inocente

El exdirector del FBI aseguró que es inocente y está listo para encarar a la justicia. Los cargos en su contra fueron presentados luego de que Trump exigiera a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra sus enemigos.

"¡Justicia en Estados Unidos", escribió el político republicano, quien aseguró no tiene nada que ver con la imputación de, según él, uno de los peores seres humanos a los que ha enfrentado su país.

Si es declarado culpable, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según Lindsey Halligan, la fiscal federal que presentó los cargos y quien anteriormente fue abogada personal de Donald Trump.

Como se recuerda, Donald Trump fue objeto de múltiples investigaciones e incluso fue condenado penalmente tras abandonar la Casa Blanca. Desde su regreso al poder, ha impulsado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos.

Notas relacionadas
Trump firma orden ejecutiva para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y la valora en 14.000 millones de dólares

Trump firma orden ejecutiva para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y la valora en 14.000 millones de dólares

LEER MÁS
Administración de Trump restablece las "verificaciones vecinales" para inmigrantes que deseen la ciudadanía americana

Administración de Trump restablece las "verificaciones vecinales" para inmigrantes que deseen la ciudadanía americana

LEER MÁS
Trump denuncia "triple sabotaje" en la ONU y exige cárcel por fallos en su discurso en la Asamblea: "Una verdadera vergüenza"

Trump denuncia "triple sabotaje" en la ONU y exige cárcel por fallos en su discurso en la Asamblea: "Una verdadera vergüenza"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transportistas de Lima se movilizan por la Panamericana Norte y Panamericana Sur hacia el Congreso en protesta contra extorsiones

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Mundo

Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Cuestionan disposición que bloquea acceso a denuncias ante la PNP

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Juliana Oxenford critica a Santiváñez tras captura de El Monstruo: "¿por qué no se le capturó antes?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota