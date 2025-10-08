Reino Unido: autor de atentado en sinagoga habría jurado lealtad al Estado Islámico antes de ser abatido

El atacante, de 35 años, fue abatido por la policía británica. | Foto: Facebook/AFP

Jihad al-Shamie, autor del atentado contra una sinagoga en Mánchester, al norte de Inglaterra, llamó a la policía durante el ataque afirmando jurar fidelidad al Estado Islámico, indicó un portavoz antiterrorista británico.

"Al inicio del ataque frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, el agresor llamó a la policía, afirmando jurar fidelidad al grupo Estado Islámico", declaró el portavoz.

Una de las víctimas fue alcanzada por una bala de la policía

El atentado provocó la muerte de Melvin Cravitz y Adrian Daulby, y dejó a tres personas gravemente heridas. Las víctimas se encontraban en la sinagoga para celebrar la festividad de Yom Kipur.

La policía británica reconoció que Adrian Daulby y uno de los heridos fueron alcanzados por disparos de las fuerzas del orden mientras intentaban impedir que el agresor entrara al lugar de culto.

Como se sabe, Jihad al-Shamie (británico de origen sirio) embistió con su automóvil contra varias personas que se encontraban frente a la sinagoga. Luego descendió del vehículo y atacó a los fieles con un cuchillo.

No habían registros que indicaran que tuviera antecedentes de extremismo islamista.

De acuerdo con la policía antiterrorista, no existen registros que indicaran que el hombre de 35 años tuviera antecedentes de extremismo islamista.

Este atentado es uno de los peores dirigidos a la comunidad judía en Europa desde el ataque de Hamás a Israel, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza que ha dejado miles de muertos.

Las autoridades informaron que seis personas fueron detenidas bajo sospecha de preparar o incitar actos terroristas, aunque dos de ellas ya fueron puestas en libertad.