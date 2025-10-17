El príncipe Andrés deja de usar sus títulos reales tras conversaciones con el rey Carlos III

El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, dejará de utilizar sus títulos y honores reales, incluido el de duque de York, luego de mantener conversaciones con el rey Carlos III. La decisión fue oficializada por el Palacio de Buckingham mediante un comunicado difundido el viernes.

La medida se produce tras la reaparición pública del caso que lo vincula con el fallecido empresario Jeffrey Epstein, y en particular, luego de la publicación de pasajes de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien lo demandó por presunto abuso sexual cuando ella era menor de edad. Andrés niega los hechos y resolvió la causa mediante un acuerdo civil en 2022.

Renuncia a títulos, pero no a su condición de príncipe

El Palacio confirmó que el príncipe renunciará al uso del título de duque de York, así como a su tratamiento de Su Alteza Real y a su membresía en la Orden de la Jarretera. También dejará de utilizar la distinción de Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana.

El título de príncipe, adquirido por nacimiento, no puede ser retirado. Tampoco se elimina formalmente el ducado de York, ya que esto requeriría una ley del Parlamento británico.

Decisión consultada con la familia real

Fuentes oficiales indicaron que la medida fue tomada en consulta con el rey Carlos III, el príncipe de Gales y asesores cercanos. El objetivo sería evitar que la atención sobre la figura de Andrés interfiera en las funciones de la monarquía.

El comunicado remarca que el príncipe continúa con su retiro de la vida pública, decisión que adoptó formalmente en 2019.

Legisladores proponen mecanismos legales

A raíz del anuncio, la diputada laborista Rachael Maskell reiteró su propuesta para facultar al monarca a revocar títulos nobiliarios en casos similares. El proyecto contempla que dicha medida se pueda aplicar con la recomendación de un comité parlamentario.

El título de duque de York, en tanto, permanecerá en desuso pero activo legalmente.