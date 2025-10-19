La misión electoral de la Unión Europea (UE) informó que desplegará 120 observadores en las nueve regiones de Bolivia durante la histórica segunda vuelta electoral prevista de este domingo 19 de octubre. El organismo destacó la importancia de que ambos candidatos presidenciales respeten los resultados de los comicios.

El jefe de la delegación europea, Davor Ivo Stier, declaró ante los medios que la UE realizará una observación “imparcial y neutral” durante la jornada de votación. Además, precisó que el próximo martes se dará a conocer públicamente un “informe preliminar” que incluirá algunas recomendaciones.

UE se reunió con el Tribunal Supremo Electoral

La delegación de la Unión Europea (UE) sostuvo el último viernes una reunión de más de una hora con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el propósito de expresar su “apoyo” al proceso electoral y detallar el rol de observación que cumplirá, tal como lo hizo en la primera vuelta del 17 de agosto.

Asimismo, Davor Ivo Stier, destacó que aquella jornada electoral fue “una muestra de responsabilidad cívica” por parte de la ciudadanía boliviana, que, según afirmó, ofreció “un buen ejemplo para la región”.

De igual manera, la UE resaltó el correcto funcionamiento del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) durante la primera vuelta y expresó su confianza en que el sistema mantenga un desempeño eficiente en el balotaje, garantizando así el respeto a la voluntad expresada por el electorado boliviano.

Garantizan la correcta entrega del material electoral en Bolivia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó a la prensa que la distribución del material electoral en todas las regiones de Bolivia se ha completado “con total normalidad” y “sin ningún tipo de incidente”.

Según explicó, el organismo electoral inició esta tarea a inicios de la semana, dando prioridad a las comunidades más alejadas, mientras que este viernes se culminó con el envío hacia las áreas urbanas.

Ávila agregó que se espera que los resultados preliminares del Sirepre se den a conocer alrededor de las 20:00 hora local del domingo 19 de octubre, alcanzando un conteo “casi total” de los votos emitidos.

¿Qué se sabe de la segunda vuelta electoral en Bolivia?

Bolivia afronta una segunda vuelta electoral este domingo 19 de octubre protagonizada por dos representantes de la derecha, un hecho que simboliza un giro significativo respecto a la línea política del anterior gobierno encabezado por Luis Arce.

La primera vuelta ya había anticipado esta tendencia de cambio, al posicionar entre los principales aspirantes al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y a Rodrigo Paz Pereira, de acuerdo con los resultados oficiales difundidos por las autoridades electorales.

En la primera vuelta de las elecciones generales de Bolivia, celebrada el 17 de agosto de 2025, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, lideró con el 32,06% de los votos válidos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga de la alianza Libre, quien obtuvo el 26,70%.