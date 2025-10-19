El único partido que se jugó el último sábado 18 de octubre por la liga boliviana tuvo de todo. Blooming y Bolívar, dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones, prometían un choque eléctrico por la fecha 20 del certamen, pero nadie se imaginó que el encuentro terminaría con 7 jugadores expulsados y otros 8 amonestados con tarjeta amarilla, entre ellos el delantero Martín Cauteruccio.

Ya los primeros minutos dieron un aviso de lo que se vendría más adelante, pues apenas a los 11' el cuadro santacrucino tenía a dos futbolistas con amarilla. Tras ello, el exgoleador de Sporting Cristal falló un penal (15') y poco después fue amonestado, al igual que dos de sus compañeros.

Partido Blooming vs Bolívar se empañó por batalla campal

Sobre los 33' del primer tiempo llegó el 1-0 parcial a favor de Blooming con gol de Santiago Etchebarne, pero esto solo fue la calma antes de la tormenta. A los 39' de la etapa inicial se desató una batalla campal que paralizó el duelo por 10 minutos, producto de la cual fueron expulsados Braulio Uraezaña y Saúl Severiche, en el conjunto de los pascaneros, así como Daniel Cataño, Leonel Justiniano y Damián Batallini por la Academia.

En el segundo tiempo, Bolívar logró el empate parcial a los 52' vía 'Patito' Rodríguez y casi de inmediato llegó una nueva roja, esta vez a Etchebarne, con lo cual ambos equipos se quedaron con 8 jugadores cada uno. Sin embargo, no pasó mucho para que Denilson Durán, a los 60', se fuera a las duchas. En tanto, durante esta etapa el árbitro mostró 3 cartulinas amarillas para completar su faena de tarjetas.

Cuando el partido estaba en su agonía, Escleizon Rivero apareció con el gol de la remontada para que el club paceño se quede con una victoria sobre la hora que le dio 3 valiosos puntos para consolidarse en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 46 unidades. Blooming, por su parte, se quedó en el cuarto lugar, con 37 puntos.

Próximos partidos de Blooming y Bolívar

Tras este accidentado cotejo, Blooming volverá a jugar este martes 21 de octubre, ante Always Ready, por la Copa Paceña, choque en el cual las expulsiones de su último encuentro no influirán al tratarse de otro torneo. Ese mismo día, Bolívar se presentará ante Real Tomayapo también por dicho certamen.