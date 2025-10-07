HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

El 7 de octubre de 2025 se cumple el segundo año de los ataques en Gaza que dejaron más de 60.000 muertos. Israel y Hamás ahora buscan acuerdos de paz en Egipto.

Se cumplen dos años del inicio del conflicto en Gaza y ambas partes, Israel y Hamás, negocian su fin con el plan de Trump.
Se cumplen dos años del inicio del conflicto en Gaza y ambas partes, Israel y Hamás, negocian su fin con el plan de Trump. | Composición LR

El 7 de octubre de 2023 empezó la guerra de Gaza, cuando Hamás y otros grupos armados asesinaron a más de 1.200 israelíes y tomaron como rehenes a más de 250 personas (a la fecha quedan 48, de los cuales se cree que 20 siguen vivos). La respuesta de Israel incluyó una campaña aérea masiva y la invasión terrestre de la Franja, más muertes y acusaciones de crímenes internacionales ante la CIJ y la CPI.

En octubre de 2025, casi dos años después del inicio de la guerra, comenzó una nueva fase de negociación con conversaciones indirectas en Egipto sobre un plan de 20 puntos impulsado por el presidente de EE. UU., Donald Trump. La fase 1 se centra en un alto el fuego, canje de rehenes por presos y retirada parcial de tropas israelíes, aunque siguen los ataques, según The Washington Post.

Gaza antes y durante el conflicto entre Israel y Hamás. Foto: AFP<br>

Gaza antes y durante el conflicto entre Israel y Hamás. Foto: AFP

PUEDES VER: ¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

lr.pe

Asesinaron a más de 60.000 palestinos y más de 230 periodistas desde 2023

Las cifras más citadas indican que a finales de septiembre de 2025 los fallecidos palestinos superaban los 65.000 y los heridos más de 160.000 en Gaza; otras coberturas periodísticas elevan la cifra a 67.000 hacia el 6 de octubre, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Ministerio de Salud de Gaza.

Para la prensa, este fue el conflicto más letal desde que hay registros: el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabiliza más de 230 periodistas y trabajadores de medios muertos desde 2023, con actualizaciones recientes que sitúan el total en torno a 235 y más de 240 a finales de septiembre de 2025. Otros recuentos periodísticos hablan de "casi 200" o "190", según cortes y criterios.

PUEDES VER: Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

lr.pe

Netanyahu, Hamás y Trump en medio

Benjamín Netanyahu ha manifestado apoyo al plan de Trump luego de reunirse el pasado 29 de septiembre, pero condiciona su implementación a la liberación de todos los rehenes y a garantías de desarme de Hamás y que no gobierne Gaza. En paralelo, enfrenta presión de socios ultranacionalistas, lo que complica su margen político interno, de acuerdo a Reuters.

El conflicto en Gaza acabó con la vida de más de 65.000 personas. Foto: AFP<br>

El conflicto en Gaza acabó con la vida de más de 65.000 personas. Foto: AFP

Hamás, por su lado, el pasado viernes 3 de octubre, señaló que acepta el marco de negociación, pero exige un alto el fuego real, cronograma claro de retirada total israelí y rechaza el desarme unilateral como condición previa. La diferencia más visible con la versión estadounidense-israelí es el alcance de la retirada (plena vs. escalonada) y el orden de los pasos (cese total del fuego y retirada antes del canje final).

Hamás, organización terrorista formada en 1987, asegura que continúa la batalla con Israel. Foto: composición LR/AFP<br>

Hamás, organización terrorista formada en 1987, asegura que continúa la batalla con Israel. Foto: composición LR/AFP

PUEDES VER: Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

lr.pe

¿Cuál es el plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza?

El plan de 20 puntos prevé una fase 1 con pausa de las hostilidades, liberación de los 48 rehenes restantes (vivos o muertos) a cambio de 2.000 presos palestinos, y una retirada parcial de las FDI a líneas acordadas para preparar nuevas liberaciones y el ingreso de ayuda humanitaria a gran escala. Se mencionaron ventanas de 72 horas para las primeras entregas una vez que ambas partes confirmen, según The Guardian.

The Washington agregó que las fases posteriores discutirían el desarme de Hamás, un órgano tecnocrático palestino de administración en Gaza con supervisión internacional, y un camino de reconstrucción; quedan abiertos los puntos sobre gobernanza, rol de la Autoridad Palestina y secuenciación entre cese del fuego, liberaciones y retirada.

El lunes 29 de septiembre de 2025, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron para negociar el plan de paz. Foto: AFP<br>

El lunes 29 de septiembre de 2025, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron para negociar el plan de paz. Foto: AFP

PUEDES VER: Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

lr.pe

Así va la reunión de negociación entre Israel y Hamás en Egipto

Durante el domingo 5 de octubre llegaron a Sharm el Sheij las delegaciones y mediadores (Egipto, Qatar, EE.UU.), y se cerró la agenda para arrancar el lunes 6 con conversaciones indirectas. Las conversaciones continuarán el martes 7 en "en medio de un ambiente positivo", dijo Al Qahera News, citado por CNN.

La fase 1 sobre la mesa combina alto el fuego temporal, canje de 48 rehenes por 2.000 presos palestinos, retirada parcial y aumento sustantivo de la ayuda.

Para el segundo aniversario de los ataques, el primer ministro británico, Keir Starmer, exhortó "liberar a los rehenes. Enviar ayuda a Gaza. Y un alto el fuego que pueda conducir a una paz duradera y justa como paso hacia una solución de dos Estados".

No obstante, pese a la reunión e intenciones de negociar, Israel sigue con los ataques aéreos en Gaza. Esto aumenta la incertidumbre de si pronto terminará el conflicto que mató a casi 70.000 personas en dos años.

PUEDES VER: Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

lr.pe

¿Cuántos países reconocen a Palestina como Estado?

Para septiembre de 2025, más de 150 países miembros de la ONU reconocen al Estado de Palestina. En las semanas recientes se sumaron varias naciones occidentales, según Reuters

  • Reino Unido
  • Francia
  • Canadá
  • Australia
  • Portugal
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Andorra.
Notas relacionadas
¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

LEER MÁS
La flotilla 'Mikeno' de la misión Global Sumud no llegó a las costas de Gaza y tampoco evitó el bloqueo de Israel

La flotilla 'Mikeno' de la misión Global Sumud no llegó a las costas de Gaza y tampoco evitó el bloqueo de Israel

LEER MÁS
Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025