Se cumplen dos años del inicio del conflicto en Gaza y ambas partes, Israel y Hamás, negocian su fin con el plan de Trump. | Composición LR

El 7 de octubre de 2023 empezó la guerra de Gaza, cuando Hamás y otros grupos armados asesinaron a más de 1.200 israelíes y tomaron como rehenes a más de 250 personas (a la fecha quedan 48, de los cuales se cree que 20 siguen vivos). La respuesta de Israel incluyó una campaña aérea masiva y la invasión terrestre de la Franja, más muertes y acusaciones de crímenes internacionales ante la CIJ y la CPI.

En octubre de 2025, casi dos años después del inicio de la guerra, comenzó una nueva fase de negociación con conversaciones indirectas en Egipto sobre un plan de 20 puntos impulsado por el presidente de EE. UU., Donald Trump. La fase 1 se centra en un alto el fuego, canje de rehenes por presos y retirada parcial de tropas israelíes, aunque siguen los ataques, según The Washington Post.

Gaza antes y durante el conflicto entre Israel y Hamás. Foto: AFP



Asesinaron a más de 60.000 palestinos y más de 230 periodistas desde 2023

Las cifras más citadas indican que a finales de septiembre de 2025 los fallecidos palestinos superaban los 65.000 y los heridos más de 160.000 en Gaza; otras coberturas periodísticas elevan la cifra a 67.000 hacia el 6 de octubre, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Ministerio de Salud de Gaza.

Para la prensa, este fue el conflicto más letal desde que hay registros: el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabiliza más de 230 periodistas y trabajadores de medios muertos desde 2023, con actualizaciones recientes que sitúan el total en torno a 235 y más de 240 a finales de septiembre de 2025. Otros recuentos periodísticos hablan de "casi 200" o "190", según cortes y criterios.

Netanyahu, Hamás y Trump en medio

Benjamín Netanyahu ha manifestado apoyo al plan de Trump luego de reunirse el pasado 29 de septiembre, pero condiciona su implementación a la liberación de todos los rehenes y a garantías de desarme de Hamás y que no gobierne Gaza. En paralelo, enfrenta presión de socios ultranacionalistas, lo que complica su margen político interno, de acuerdo a Reuters.

El conflicto en Gaza acabó con la vida de más de 65.000 personas. Foto: AFP



Hamás, por su lado, el pasado viernes 3 de octubre, señaló que acepta el marco de negociación, pero exige un alto el fuego real, cronograma claro de retirada total israelí y rechaza el desarme unilateral como condición previa. La diferencia más visible con la versión estadounidense-israelí es el alcance de la retirada (plena vs. escalonada) y el orden de los pasos (cese total del fuego y retirada antes del canje final).

Hamás, organización terrorista formada en 1987, asegura que continúa la batalla con Israel. Foto: composición LR/AFP



¿Cuál es el plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza?

El plan de 20 puntos prevé una fase 1 con pausa de las hostilidades, liberación de los 48 rehenes restantes (vivos o muertos) a cambio de 2.000 presos palestinos, y una retirada parcial de las FDI a líneas acordadas para preparar nuevas liberaciones y el ingreso de ayuda humanitaria a gran escala. Se mencionaron ventanas de 72 horas para las primeras entregas una vez que ambas partes confirmen, según The Guardian.

The Washington agregó que las fases posteriores discutirían el desarme de Hamás, un órgano tecnocrático palestino de administración en Gaza con supervisión internacional, y un camino de reconstrucción; quedan abiertos los puntos sobre gobernanza, rol de la Autoridad Palestina y secuenciación entre cese del fuego, liberaciones y retirada.

El lunes 29 de septiembre de 2025, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron para negociar el plan de paz. Foto: AFP



Así va la reunión de negociación entre Israel y Hamás en Egipto

Durante el domingo 5 de octubre llegaron a Sharm el Sheij las delegaciones y mediadores (Egipto, Qatar, EE.UU.), y se cerró la agenda para arrancar el lunes 6 con conversaciones indirectas. Las conversaciones continuarán el martes 7 en "en medio de un ambiente positivo", dijo Al Qahera News, citado por CNN.

La fase 1 sobre la mesa combina alto el fuego temporal, canje de 48 rehenes por 2.000 presos palestinos, retirada parcial y aumento sustantivo de la ayuda.

Para el segundo aniversario de los ataques, el primer ministro británico, Keir Starmer, exhortó "liberar a los rehenes. Enviar ayuda a Gaza. Y un alto el fuego que pueda conducir a una paz duradera y justa como paso hacia una solución de dos Estados".

No obstante, pese a la reunión e intenciones de negociar, Israel sigue con los ataques aéreos en Gaza. Esto aumenta la incertidumbre de si pronto terminará el conflicto que mató a casi 70.000 personas en dos años.

