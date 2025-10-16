"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí
Medios internacionales como CNN, DW y El País no fueron ajenos a la crisis social que atraviesa Perú, la cual podría agravarse tras la muerte de Mauricio Ruiz, rapero de 32 años.
La prensa internacional cubrió entre ayer y hoy la protesta en Perú contra el gobierno de José Jerí, que terminó con la muerte de Mauricio Ruiz, rapero de 32 años, tras recibir un impacto de bala en la Plaza Francia, en el centro histórico de Lima. Además, reportaron un saldo de 100 heridos, y lo reflejaron en titulares críticos, como el del diario chileno Emol, que habló de "la agudización de la crisis" en el país.
Medios como CNN, DW, El País, entre otros, informaron de forma fáctica sobre la multitudinaria protesta originada por la ola de extorsiones y asesinatos vinculados al crimen organizado, especialmente contra transportistas, que afecta al país. Prensa latinoamericana como El Colombiano, PanAm Post y teleSUR cubrió con crudeza las movilizaciones de la Generación Z, y calificó como "balance negro" el saldo de heridos y la muerte de Mauricio Ruiz.
Así cubrió la prensa internacional la marcha en Perú contra el gobierno de José Jerí
Medios de comunicación de distintas partes del mundo dieron cobertura a las marchas en Perú contra el gobierno interino de José Jerí, que dejaron un muerto y más de 100 heridos como resultado del accionar de la fuerza policial.
CNN
Con una imagen que retrata el enfrentamiento entre fuerzas autoritarias y ciudadanos de a pie, CNN compartió en su portal la protesta en Perú, destacando la muerte de Mauricio Ruiz, rapero de 32 años.
Créditos: Captura/CNN
DW
En su sección de América Latina, DW destacó la presencia de jóvenes manifestantes reunidos en el centro histórico de Lima para protestar contra el gobierno recién instalado en el país. Además, ilustró gráficamente la diferencia entre las fuerzas policiales y los manifestantes.
Créditos: Captura/DW
El País
El diario El País, al igual que DW, resaltó la participación juvenil en Perú, describiendo inicialmente la movilización como una "manifestación pacífica", que terminó con disturbios entre los manifestantes y la Policía.
Créditos: Captura/ El País
El Colombiano
"Un convulsionado Perú". Así tituló el diario El Colombiano su cobertura sobre las protestas en el país, donde destacó el auge de la inseguridad ciudadana, marcada por la crisis de extorsiones que afecta al sector transporte.
Créditos: Captura/ El Colombiano
Panam Post
El medio PanAm Post fue crítico en su cobertura de las protestas en Perú, que dejaron más de 100 heridos y un muerto. "Balance negro", titularon en referencia a lo que calificaron como una rebelión contra el Gobierno.
Créditos: Captura/Panam Post
teleSUR
El medio boliviano teleSUR criticó el accionar de las fuerzas policiales en Perú y citó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que expresó su "indignación y solidaridad con la familia" de Mauricio Ruiz Sanz.
Créditos: Captura/TeleSUR