HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

China descubre una gran mina de oro de más de 40 toneladas y refuerza su liderazgo aurifero mundial

La mina de oro hallada en China, confirmado por el Departamento de Recursos Naturales de Gansu, fue fruto de una serie exploraciones geoquímicas y detallados estudios geológicos.

China descubrió una gran mina de oro que superan las 40 toneladas.
China descubrió una gran mina de oro que superan las 40 toneladas. | VCG

En la región de Yumen, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, se descubrió una mina de oro con una reserva impresionante de más de 40 toneladas, lo que equivale a la cantidad de recursos de dos minas de gran escala. Este hallazgo fue confirmado el miércoles por el Departamento de Recursos Naturales de Gansu.

La mina fue hallada a través de exploraciones geoquímicas a gran escala, basadas en estudios geológicos detallados. Este avance tiene una gran relevancia para la investigación de yacimientos de oro en la franja sur de Beishan, Gansu, especialmente en áreas relacionadas con zonas de cizallamiento dúctil.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

lr.pe

China descubre una nueva gran mina de oro en Gansu

El reciente hallazgo de una nueva mina de oro en China se suma a los yacimientos ya conocidos en el cinturón metalogénico de Beishan, una de las principales zonas productoras de oro en la región.

Gansu se posiciona como la segunda provincia de China con mayores reservas de oro. En los últimos años, el gobierno local ha incrementado sus esfuerzos de exploración como parte del plan nacional de investigación geológica, destinando más recursos en la parte norte de la provincia.

El proyecto de exploración en el yacimiento de Qianhongquan ha recibido una inversión total de 76,28 millones de yuanes (equivalente a 10,5 millones de dólares) y ha logrado realizar 30,000 metros cúbicos de excavaciones y más de 35,000 metros de perforaciones, según informan las autoridades locales.

PUEDES VER: China amenaza a EE.UU. con medidas drásticas si Trump no retira aranceles del 100%: "No la queremos, pero no le tememos"

lr.pe

¿Qué más se sabe sobre la nueva mina de oro hallada en Gansu?

Los trabajos de prospección de yacimiento permitieron identificar una nueva franja mineralizada que se extiende por unos 14 kilómetros de largo y entre 10 y 100 metros de ancho, con reservas estimadas que superan las 40 toneladas de oro.

Este hallazgo en Gansu ocurre en un momento de gran aumento en el valor del oro, cuyo precio acaba de superar los 4.000 dólares por onza, alcanzando su récord histórico.

El oro ha experimentado un crecimiento de más del 50 % en lo que va del año, impulsado por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y las compras de los bancos centrales, especialmente de países en desarrollo, que buscan diversificar sus reservas.

PUEDES VER: Geólogos chinos descubrieron un yacimiento de más de 1.000 toneladas de oro: el más grande del mundo

lr.pe

Los avances de las minas de oro en China

El 19 de enero de 2025, el Servicio Geológico de China informó sobre un importante avance en la búsqueda de oro en tres yacimientos ubicados en Gansu, Mongolia Interior (norte de China) y Heilongjiang (noreste del país), con un incremento total de 168 toneladas de recursos auríferos.

Más tarde, el 10 de septiembre, Xu Dachun, viceministro de Recursos Naturales, informó en una rueda de prensa que, según un análisis preliminar, la mina de oro de Dadonggou, situada en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, posee alrededor de 1500 toneladas de recursos de oro.

Esta mina podría convertirse en una de las más importantes del país, al igual que la mina de Jiaodong, en la provincia de Shandong, que ya ocupa esa posición. Según un informe del Ministerio de Recursos Naturales, para 2023, las reservas de oro de China sumaban un total de 3203,77 toneladas.

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
China transforma América Latina y entra en una nueva fase de inversiones estratégicas centradas en tecnología y recursos clave

China transforma América Latina y entra en una nueva fase de inversiones estratégicas centradas en tecnología y recursos clave

LEER MÁS
La ciudad peruana que se volvió eje estratégico de China gracias a un megapuerto que es clave para el comercio en el Pacífico

La ciudad peruana que se volvió eje estratégico de China gracias a un megapuerto que es clave para el comercio en el Pacífico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Mundo

El Vaticano exige a la Iglesia católica atender mejor a víctimas de abuso sexual: “Ignorarlos les provoca un daño continuo”

Francia a punto de censurar a su primer ministro tras superar dos mociones en el Parlamento

Ataques del gobierno de Trump contra presuntas narcolanchas ya dejan 27 muertos en las costas de Venezuela

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025