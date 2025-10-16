China descubre una gran mina de oro de más de 40 toneladas y refuerza su liderazgo aurifero mundial

En la región de Yumen, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, se descubrió una mina de oro con una reserva impresionante de más de 40 toneladas, lo que equivale a la cantidad de recursos de dos minas de gran escala. Este hallazgo fue confirmado el miércoles por el Departamento de Recursos Naturales de Gansu.

La mina fue hallada a través de exploraciones geoquímicas a gran escala, basadas en estudios geológicos detallados. Este avance tiene una gran relevancia para la investigación de yacimientos de oro en la franja sur de Beishan, Gansu, especialmente en áreas relacionadas con zonas de cizallamiento dúctil.

China descubre una nueva gran mina de oro en Gansu

El reciente hallazgo de una nueva mina de oro en China se suma a los yacimientos ya conocidos en el cinturón metalogénico de Beishan, una de las principales zonas productoras de oro en la región.

Gansu se posiciona como la segunda provincia de China con mayores reservas de oro. En los últimos años, el gobierno local ha incrementado sus esfuerzos de exploración como parte del plan nacional de investigación geológica, destinando más recursos en la parte norte de la provincia.

El proyecto de exploración en el yacimiento de Qianhongquan ha recibido una inversión total de 76,28 millones de yuanes (equivalente a 10,5 millones de dólares) y ha logrado realizar 30,000 metros cúbicos de excavaciones y más de 35,000 metros de perforaciones, según informan las autoridades locales.

¿Qué más se sabe sobre la nueva mina de oro hallada en Gansu?

Los trabajos de prospección de yacimiento permitieron identificar una nueva franja mineralizada que se extiende por unos 14 kilómetros de largo y entre 10 y 100 metros de ancho, con reservas estimadas que superan las 40 toneladas de oro.

Este hallazgo en Gansu ocurre en un momento de gran aumento en el valor del oro, cuyo precio acaba de superar los 4.000 dólares por onza, alcanzando su récord histórico.

El oro ha experimentado un crecimiento de más del 50 % en lo que va del año, impulsado por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y las compras de los bancos centrales, especialmente de países en desarrollo, que buscan diversificar sus reservas.

Los avances de las minas de oro en China

El 19 de enero de 2025, el Servicio Geológico de China informó sobre un importante avance en la búsqueda de oro en tres yacimientos ubicados en Gansu, Mongolia Interior (norte de China) y Heilongjiang (noreste del país), con un incremento total de 168 toneladas de recursos auríferos.

Más tarde, el 10 de septiembre, Xu Dachun, viceministro de Recursos Naturales, informó en una rueda de prensa que, según un análisis preliminar, la mina de oro de Dadonggou, situada en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, posee alrededor de 1500 toneladas de recursos de oro.

Esta mina podría convertirse en una de las más importantes del país, al igual que la mina de Jiaodong, en la provincia de Shandong, que ya ocupa esa posición. Según un informe del Ministerio de Recursos Naturales, para 2023, las reservas de oro de China sumaban un total de 3203,77 toneladas.