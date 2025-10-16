Uruguay hace historia en América Latina al aprobar la eutanasia: ¿qué otros países la permiten en la región?

Conoce los países de América Latina que permiten la eutanasia. | Composición LR

En una decisión histórica, Uruguay hace historia en América Latina al aprobar la eutanasia mediante una ley votada en el Senado, con 20 votos a favor de los 31 legisladores presentes. La normativa permite que adultos psíquicamente aptos, con enfermedades incurables o sufrimiento irreversible, puedan solicitar el procedimiento de manera voluntaria.

Con esta aprobación, Uruguay se convierte en el primer país de la región en legalizar la eutanasia por vía legislativa. A diferencia de otras naciones latinoamericanas, donde existen decisiones judiciales que abren la puerta a esta práctica, la ley uruguaya regula de forma explícita la eutanasia activa, sin incluir el suicidio asistido ni menores de edad.

¿Qué países de América Latina permiten la eutanasia?

Aunque Uruguay es el único país que ha legalizado la eutanasia por vía legislativa, en América Latina existen otros casos en los que se ha permitido o despenalizado el procedimiento a través de decisiones judiciales o normativas parciales. Estos son los principales:

Colombia: despenalizada por la Corte Constitucional desde 1997; regulada desde 2015. Ampliada en 2021 para casos de sufrimiento severo.

despenalizada por la Corte Constitucional desde 1997; regulada desde 2015. Ampliada en 2021 para casos de sufrimiento severo. Ecuador: la Corte Constitucional permitió la eutanasia activa en 2024 en casos excepcionales, tras el caso de Paola Roldán.

la Corte Constitucional permitió la eutanasia activa en 2024 en casos excepcionales, tras el caso de Paola Roldán. Perú: caso único autorizado judicialmente en 2021 para Ana Estrada; no existe legislación general.

caso único autorizado judicialmente en 2021 para Ana Estrada; no existe legislación general. México: eutanasia activa no legal. En varios estados se permite rechazar tratamientos médicos.

eutanasia activa no legal. En varios estados se permite rechazar tratamientos médicos. Argentina y Chile: Permiten limitar tratamientos en pacientes terminales. En Chile, hay un proyecto de ley en discusión.

y Permiten limitar tratamientos en pacientes terminales. En Chile, hay un proyecto de ley en discusión. Cuba: reconoce el derecho a una muerte digna en su legislación sanitaria, sin regulación específica sobre eutanasia activa.

¿Qué otros países del mundo permiten la eutanasia?

Más allá de América Latina, varias naciones han avanzado en la legalización o regulación del derecho a morir, ya sea a través de la eutanasia activa o del suicidio asistido. A continuación, los principales casos: