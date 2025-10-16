HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Uruguay hace historia en América Latina al aprobar la eutanasia: ¿qué otros países la permiten en la región?

Uruguay hace historia al convertirse en el primer país latinoamericano que legaliza la eutanasia por vía legislativa. En otros países de la región, la práctica está sujeta a decisiones judiciales o vacíos legales.

Conoce los países de América Latina que permiten la eutanasia.
Conoce los países de América Latina que permiten la eutanasia. | Composición LR

En una decisión histórica, Uruguay hace historia en América Latina al aprobar la eutanasia mediante una ley votada en el Senado, con 20 votos a favor de los 31 legisladores presentes. La normativa permite que adultos psíquicamente aptos, con enfermedades incurables o sufrimiento irreversible, puedan solicitar el procedimiento de manera voluntaria.

Con esta aprobación, Uruguay se convierte en el primer país de la región en legalizar la eutanasia por vía legislativa. A diferencia de otras naciones latinoamericanas, donde existen decisiones judiciales que abren la puerta a esta práctica, la ley uruguaya regula de forma explícita la eutanasia activa, sin incluir el suicidio asistido ni menores de edad.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: "Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

¿Qué países de América Latina permiten la eutanasia?

Aunque Uruguay es el único país que ha legalizado la eutanasia por vía legislativa, en América Latina existen otros casos en los que se ha permitido o despenalizado el procedimiento a través de decisiones judiciales o normativas parciales. Estos son los principales:

  • Colombia: despenalizada por la Corte Constitucional desde 1997; regulada desde 2015. Ampliada en 2021 para casos de sufrimiento severo.
  • Ecuador: la Corte Constitucional permitió la eutanasia activa en 2024 en casos excepcionales, tras el caso de Paola Roldán.
  • Perú: caso único autorizado judicialmente en 2021 para Ana Estrada; no existe legislación general.
  • México: eutanasia activa no legal. En varios estados se permite rechazar tratamientos médicos.
  • Argentina y Chile: Permiten limitar tratamientos en pacientes terminales. En Chile, hay un proyecto de ley en discusión.
  • Cuba: reconoce el derecho a una muerte digna en su legislación sanitaria, sin regulación específica sobre eutanasia activa.

PUEDES VER: Francia a punto de censurar a su primer ministro tras superar dos mociones en el Parlamento

lr.pe

¿Qué otros países del mundo permiten la eutanasia?

Más allá de América Latina, varias naciones han avanzado en la legalización o regulación del derecho a morir, ya sea a través de la eutanasia activa o del suicidio asistido. A continuación, los principales casos:

  • Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo: legal desde principios de los 2000.
  • España: legal desde 2021 para casos de enfermedad grave o sufrimiento crónico.
  • Suiza: permite suicidio asistido; accesible incluso a extranjeros.
  • Canadá: legal desde 2016, ampliada en 2021 para casos no terminales.
  • EE. UU.: suicidio asistido legal en 10 estados y Washington D.C.
  • Australia y Nueva Zelanda: legal en varios estados y a nivel nacional, respectivamente.
Notas relacionadas
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS
Presidente Petro expresa preocupación por Perú tras protestas en contra del gobierno: “Momentos constituyentes”

Presidente Petro expresa preocupación por Perú tras protestas en contra del gobierno: “Momentos constituyentes”

LEER MÁS
China descubre una gran mina de oro de más de 40 toneladas y refuerza su liderazgo aurifero mundial

China descubre una gran mina de oro de más de 40 toneladas y refuerza su liderazgo aurifero mundial

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Mundo

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025